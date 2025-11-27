Công an làm việc với 4 người giăng lưới đánh cầu lông trên đường ở TP.HCM 27/11/2025 13:47

(PLO)- Công an TP.HCM mời làm việc nhóm 4 người đàn ông giăng lưới đánh cầu lông ngay giữa lòng đường ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Ngày 27-11, Lãnh đạo UBND phường Tân Hưng cho biết, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan mời làm việc nhóm 4 người đàn ông tự ý giăng lưới, chiếm dụng lòng đường để đánh cầu lông, gây cản trở giao thông.

Công an xác minh, làm việc nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP.HCM.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra 7 giờ 30 sáng 27-11 trên đường số 9, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip hơn 10 giây ghi cảnh những người đàn ông lớn tuổi dựng cọc lưới ngay giữa tim đường số 9 (phường Tân Hưng), kẻ vạch chia sân và thi đấu cầu lông trong lúc phương tiện vẫn lưu thông.

Thời điểm này, hàng loạt xe máy được dựng xung quanh, chiếm gần nửa mặt đường, buộc nhiều người đi đường phải giảm tốc hoặc quay đầu để né tránh.

Lực lượng chức năng cũng đang xác minh ai là người vẽ sơn chia vạch sân ngay trên mặt đường nhựa.

Đại diện UBND phường Tân Hưng cho biết sẽ phối hợp lực lượng chức năng để làm việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để tình trạng sử dụng lòng đường làm nơi chơi thể thao, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trước đó, giữa tháng 8, Công an phường Bình Trưng cũng lập biên bản xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông trên đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ) sau phản ánh từ mạng xã hội.

Theo quy định, hành vi chơi thể thao trái phép trên đường bộ bị phạt từ 200.000 – 250.000 đồng mỗi người.