Công an xác minh xe khách liên tục vượt ẩu, ép phương tiện trên đường Hồng Bàng 27/11/2025 22:22

(PLO) – Công an xác minh clip ghi cảnh xe khách nhiều lần vượt ẩu, ép xe khác gây va chạm giao thông trên đường Hồng Bàng, TP.HCM.

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh loạt clip ghi lại cảnh một xe khách của nhà xe HH chạy ẩu, liên tục vượt sai quy định và ép các phương tiện khác trên đường.

Theo nội dung các clip từ camera hành trình, trong hai ngày liên tiếp, xe khách của nhà xe này nhiều lần vượt ẩu, chuyển làn đột ngột, thậm chí có thời điểm va chạm với xe đang lưu thông cùng chiều.

Theo nội dung clip đầu tiên, tại thời điểm có đông phương tiện qua lại tại giao lộ, xe khách biển số 63B-01xxx bất ngờ vượt lên từ làn sát dải phân cách, sau đó chuyển làn đột ngột, va chạm với xe khách lưu thông cùng chiều, làm hư kính chiếu hậu và kính chắn gió.

Hai đoạn clip ghi lại cảnh xe khách của nhà xe HH trong hai ngày liên tiếp chạy ẩu, nhiều lần vượt sai quy định và va chạm với các phương tiện khác trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Clip thứ hai ghi nhận tình huống tương tự: xe khách biển số 63G-00xxx vượt lên từ làn sát dải phân cách, bất ngờ ép sát và va vào ô tô chạy cùng chiều, làm gãy kính chiếu hậu.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc trong clip thứ nhất xảy ra lúc 10 giờ 10 phút ngày 25-11 trên đường Hồng Bàng, đoạn trước trụ sở Công an phường 12 (quận 5 cũ, nay là phường Chợ Lớn). Clip thứ hai xảy ra lúc 15 giờ 43 ngày 26-11, cũng trên đường Hồng Bàng, đoạn trước Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xác minh vụ việc, đồng thời mời các bên liên quan lên làm việc nhằm làm rõ và xử lý theo quy định.