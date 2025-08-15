Toàn cảnh Hội thảo 'Nghị quyết 66: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật' 15/08/2025 16:38

Hội thảo khoa học quốc gia: "Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật" nhằm phân tích, bình luận chuyên sâu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp của Nghị quyết 66-NQ/TW; bàn luận về đổi mới tư duy lập pháp và thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 66-NQ/TW.

Ngoài ra, hội thảo còn là dịp để tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật và cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.