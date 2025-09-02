Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc 02/09/2025 10:33

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm có diễn văn quan trọng gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế, chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Việc này được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, quân sự, đối ngoại và đặc biệt là sức mạnh lòng dân.

PLO trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn phát biểu của Tổ Bí thư Tô Lâm.