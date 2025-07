Top 5 chương trình tour ăn khách nhất của Đại Việt Tourist 23/07/2025 15:25

(PLO)- Đại Việt Tourist có tên đầy đủ là Công Ty TNHH Lữ Hành Đại Việt Tourist, chuyên tổ chức tour uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Trong nhiều tour du lịch được du khách trong và nước ngoài yêu thích, nổi bật là 5 tour rất hút khách: tour Bà Nà, tour Cù Lao Chàm, tour Huế, tour Hội An, tour núi Thần Tài.

Tour Cù Lao Chàm - Khám phá trọn vẹn đảo xanh 1 ngày

Rời xa phố thị ồn ào, náo nhiệt, tour Cù Lao Chàm được Đại Việt Tourist tổ chức sẽ đưa du khách tìm đến với hòn đảo hoang sơ xinh đẹp, cách đất liền khoảng 20 phút đi cano.

Chương trình tour Cù Lao Chàm luôn được du khách yêu thích lựa chọn.

Hành trình tour sẽ đưa du khách đến với Bãi Làng, giếng cổ Chămpa, chùa Hải Tạng, chợ Tân Hiệp… Ngoài ra, du khách sẽ còn được lặn ngắm san hô rực rỡ dưới đáy đại dương, thưởng thức đặc sản biển tươi ngon và khám phá hệ sinh thái biển đa dạng. Đến Cù Lao Chàm du khách sẽ được tìm hiểu về đời sống của người dân biển đảo, trải nghiệm những dịch vụ chất lượng mà trong đất liền không có được.

Tour Huế 1 ngày từ Đà Nẵng - Khám phá di sản cố đô

Nếu du khách là người yêu thích nét trầm mặc, cổ kính của thành phố Huế, vậy hãy đến với hành trình về miền di sản với tour Huế từ Đà Nẵng được Đại Việt Tourist tổ chức.

Du khách tham gia tour Huế 1 ngày từ Đà Nẵng được Đại Việt Tourist tổ chức.

Hướng dẫn viên Đại Việt Tourist sẽ đưa du khách chiêm ngưỡng Đại Nội - một biểu tượng quyền uy của triều nhà Nguyễn, tham quan chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định, cầu Trường Tiền và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của cố đô. Có thể nói rằng, tour Huế là lựa chọn hoàn hảo để du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Tour Bà Nà Hills - Đường lên tiên cảnh

Bà Nà Hill là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng thu hút hàng trăm ngàn lượt khách ghé đến mỗi năm. Với khí hậu 4 mùa trong ngày, Bà Nà Hills luôn có sức hút mãnh liệt với những ai yêu thích “chốn bồng lai tiên cảnh” giữa núi rừng hùng vĩ.

Tour Bà Nà Hills của Đại Việt Tourist đưa du khách đến với cầu Vàng, kiến trúc làng Pháp cổ kính, vườn hoa Le Jardin D’Amour, vui chơi thỏa thích ở Fantasy hay thưởng ngoạn phong cảnh hùng vĩ từ trên cáp treo đạt kỷ lục thế giới.

Tour Hội An - Check in vẻ đẹp của phố cổ

Ngoài Bà Nà Hill, Cù Lao Chàm thì phố cổ Hội An cũng có sức hút đặc biệt với hầu hết du khách đến với Đà Nẵng. Nơi đây có những ngôi nhà cổ kính, khu phố đèn lồng và cả con sông Hoài thơ mộng.

Tour Hội An 1 ngày của Đại Việt Tourist sẽ đưa du khách tham quan chùa Linh Ứng, núi Ngũ Hành Sơn, thăm thú các kiến trúc đặc sắc ở Hội An như: chùa Cầu, hội quán Phúc Kiến, nhà cổ… Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia nghe hát bài chòi, tận hưởng hương vị tuyệt vời của ẩm thực Hội An với cơm gà, cao lầu, mì Quảng…

Tour Núi Thần Tài - Thư giãn giữa dòng khoáng nóng tự nhiên

Để tìm kiếm sự thư giãn và tái tạo năng lượng giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, du khách đừng bỏ qua tour núi Thần Tài. Tại đây, Đại Việt Tourist sẽ đưa du khách đắm mình trong dòng suối khoáng nóng tự nhiên, trải nghiệm tắm bùn, tắm hồ Jacuzzi và tham gia vào các trò chơi hấp dẫn tại công viên nước.

Núi Thần Tài được xem là điểm đến lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ và tận hưởng không gian xanh mát của núi rừng. Ngoài ra khi tham gia tour, du khách còn được thưởng thức buffet 5 sao thượng hạng tại nhà hàng Rồng Đỏ Núi Thần Tài.

Liên hệ đặt dịch vụ tour đơn giản tại Đại Việt Tourist

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức tour du lịch, Đại Việt Tourist cam kết mang đến cho du khách chương trình tour hấp dẫn nhất. Đội ngũ nhân viên Đại Việt Tourist luôn túc trực và hỗ trợ nhiệt tình 24/7, đi kèm đó là dàn xe đưa đón đời mới nhất, hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm thông thạo về mọi điểm đến.

Không chỉ vậy, Đại Việt Tourist còn ghi điểm với du khách bởi cách đặt tour đơn giản, nhanh chóng. Du khách chỉ cần gọi điện về số hotline: 0982 744 644, cung cấp cho nhân viên số lượng người, số điện thoại và địa chỉ đón trước 1 - 2 ngày là có thể tham gia một trong các tour ăn khách của Đại Việt Tourist.

Bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm, công ty luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất. Liên hệ ngay để được hỗ trợ.