TP Cần Thơ phát triển hơn 16.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 03/06/2025 15:06

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội TP Cần Thơ giai đoạn đến hết năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành ít nhất 9.100 căn nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành ít nhất 4.100 căn; giai đoạn 2026-2030 hoàn thành ít nhất 5.000 căn.

Một chung cư nhà ở xã hội tại TP Cần Thơ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Giai đoạn 2021-2025, TP Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư và đang triển khai xây dựng; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án (kèm theo kế hoạch), các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại. Tổng kế hoạch triển khai trong giai đoạn này là 5.601 căn.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn trước và các dự án nhà ở xã hội khác thuộc danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, dự án nhà ở xã hội thuộc thiết chế của công đoàn, các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã lựa chọn nhà đầu tư; đẩy mạnh đầu tư các dự án nhà lưu trú trong khu công nghiệp. Tổng kế hoạch triển khai trong giai đoạn này là 10.990 căn.

Theo UBND TP Cần Thơ, hiện có 7 dự án nhà ở xã hội của địa phương này đã triển khai là: Nhà ở chung cư thu nhập thấp Hồng Loan 6; Chung cư Nhà ở xã hội Nam Long Hồng Phát; Chung cư Nhà ở xã hội An Phú Cần Thơ; Chung cư Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C; Chung cư Nhà ở xã hội Gia Phúc; Chung cư Nhà ở xã hội Nam Long 2; Chung cư Nhà ở xã hội 1 - An Phú Ecocity.

Ngoài ra, có 18 dự án chuẩn bị đầu tư: Nhà ở xã hội tại Khu Thiết chế công đoàn Cần Thơ; Khu đô thị mới STK An Bình; Khu tái định cư phường An Bình; Khu đô thị mới Lô số 5B; Khu đô thị mới An Bình; Khu đô thị mới Cồn Khương;

Khu đô thị mới phường Thường Thạnh; Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung; Nhà ở lực 9 lượng vũ trang tại ô đất tiếp giáp Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ;

Nhà ở xã hội tại khu đất quốc phòng do Sư đoàn Không quân 370 quản lý; Khu đất Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 15 thuê;

Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học; Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2); Nhà ở xã hội thuộc Khu Nhà ở Bình Hòa A; Nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Vĩnh Trinh;

Nhà ở xã hội tại xã Mỹ Khánh; Nhà ở xã hội Khu dân cư Thương mại huyện Phong Điền; Khu đất quốc phòng do Bộ Chỉ huy Quân sự TP quản lý chuyển mục đích sang đất dân dụng tại thị trấn Thới Lai.