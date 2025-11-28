TP.HCM nỗ lực phá thế đạo độc Quốc lộ 13, khơi thông cửa ngõ Đông Bắc 28/11/2025 07:33

Tình trạng cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM đã quá tải, gây áp lực lên hạ tầng tại khu vực TP Thủ Đức cũ và Bình Dương cũ ngày càng lộ rõ.

Hiện nay, Quốc lộ 13 gần như vẫn là tuyến huyết mạch duy nhất kết nối Bình Dương với Thủ Đức cũ. Trước thực trạng độc đạo của tuyến đường này, TP đang nỗ lực triển khai nhiều dự án trọng điểm để mở rộng không gian kết nối vùng cho khu vực vốn đã quá chật chội về hạ tầng.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 qua Bình Dương thi công ì ạch

Quốc lộ 13 vốn là tuyến giao thông chiến lược, đóng vai trò xương sống liên kết TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước cũ. Trong bối cảnh tuyến đường này ngày càng quá tải, TP.HCM đang xúc tiến mở rộng 6km đường từ cầu Vĩnh Bình đến cầu Bình Triệu.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ này đoạn qua Bình Dương sau nhiều năm khởi động cũng chưa thể về đích vì vướng thủ tục pháp lý và mặt bằng, kéo theo nhiều hệ lụy cho đời sống người dân hai bên tuyến.

Lác đác vài vị trí có máy móc, công nhân thi công.



Dự án dài khoảng 15 km, từ cổng chào Vĩnh Phú (gần cầu Vĩnh Bình) đến giao lộ Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi), khởi công từ tháng 4-2022 và đặt mục tiêu hoàn thành cuối năm 2023.

Ghi nhận của PLO ngày 27-11 cho thấy, khi vừa đi qua cầu Vĩnh Bình, cảnh tượng hỗn độn bùn đất, rào chắn, vật liệu chất đống trên đại công trường… hiện ra ngay trước mắt.

Mặt bằng thi công nhếch nhác.

Nhiều ngôi nhà đã lùi sâu, nhường mặt bằng để thực hiện dự án

Dọc theo tuyến, nhiều ngôi nhà đã lùi sâu vào trong, bàn giao phần đất trước nhà cho dự án mở rộng đường. Thế nhưng, thay vì mặt bằng được tận dụng để thi công nhộn nhịp, rầm rộ thì lại trở thành khoảng trống nhếch nhác, nơi tập kết đất đá, rác thải hoặc bị tận dụng làm điểm buôn bán tạm. Mặt khác, nhiều ngôi nhà vẫn chưa được tháo dỡ khiến mặt bằng đứt quãng, không được thông suốt, liền mạch.

Một số vị trí chưa giải tỏa xong.

Cạnh đó, lác đác một vài đoạn đang đặt ống nước, làm cống thoát nước; một số đoạn khác đã được thảm nhựa nhưng không liền mạch, rào chắn sơ sài, thi công theo kiểu “da beo”. Trái ngược với hình ảnh hàng dài xe nối đuôi nhau lưu thông trên Quốc lộ 13 mỗi ngày là hình ảnh đại dự án im lìm, thi công cầm chừng, trễ hẹn nhiều năm qua.

Việc thi công kéo dài ảnh hưởng đời sống người dân.

Ông Anh Hào, người dân sinh sống ngay mặt tiền Quốc lộ 13, chia sẻ gia đình ông đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng từ 2023. Thế nhưng, dự án vẫn ì ạch kéo dài, khiến cuộc sống và việc buôn bán của gia đình bị đảo lộn.

“Trước cửa nhà lúc nào cũng ngổn ngang bùn đất, mưa xuống thì nước ngập lênh láng, còn trời nắng thì bụi bay mịt mù. Chỉ mong dự án sớm hoàn thành để cuộc sống trở lại bình thường” - ông Hào bày tỏ.

Bên cạnh đại công trường là hàng dài xe xếp hàng lưu thông.



Giải quyết vướng mắc trong năm 2025

Phản hồi PLO về dự án này, đại diện Sở Xây dựng cho biết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ được HĐND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 3-4-2019 và điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 3-4-2022.

Công tác giải phóng mặt bằng đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) giao cho UBND thành phố Thuận An (cũ) làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện từ năm 2020. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, còn vướng mắc một phần về việc di dời lưới điện dọc theo tuyến. Nhà đầu tư đã tổ chức thi công một số hạng mục nhằm chống ngập trên Quốc lộ 13.

Vài đoạn đã thảm nhựa.

Quốc lộ 13 phân lại làn xe để đảm bảo an toàn.

Ngày 30-10, UBND TP có thông báo về việc triển khai thực hiện một số dự án khu vực Bình Dương. Theo đó, giao các ngành sớm tháo gỡ các khó khăn của dự án, báo cáo về UBND TP để chỉ đạo giải quyết, thời gian thực hiện đảm bảo hoàn thành trong năm 2025

Mặt đường xuất hiện nhiều bùn đất.

Bên cạnh nhiệm vụ cấp bách là tháo gỡ những vướng mắc để dự án mở rộng Quốc lộ 13 qua Bình Dương sớm cán đích, TP.HCM cũng đang tính toán những giải pháp mang tầm dài hạn nhằm tái cấu trúc toàn diện hệ thống giao thông ở cửa ngõ Đông Bắc.

Tại lễ thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm nhìn nhận để kết nối từ Bình Dương cũ về trung tâm TP.HCM và ngược lại, Quốc lộ 13 gần như là tuyến duy nhất gánh phần lớn lưu lượng phương tiện. Trong khi đó, các đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh đều nhỏ hẹp, mật độ phương tiện luôn ở mức cao, khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra.

UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương triển khai dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 21.724 tỉ đồng, quy mô mở rộng từ 4–6 làn lên 10 làn xe, mặt cắt ngang 60 m. Dự án còn xây dựng tuyến đường trên cao dài 3,2 km, 4 làn xe, kết hợp đường song hành hai bên, dự kiến khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Quốc lộ 13 qua TP.HCM cũ sắp được mở rộng.

Ngày 26-11, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý dứt điểm các kiến nghị của phường Hiệp Bình liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thẩm định và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

TP.HCM dự kiến xây cầu Bình Triệu 3.

Song song với việc nâng cấp Quốc lộ 13, TP.HCM đang xem xét đầu tư thêm cầu Bình Triệu 3 (nằm giữa hai cầu hiện hữu), mở rộng các trục Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh bằng phương án đường trên cao kết nối thẳng với đường Điện Biên Phủ, hình thành trục lưu thông thông suốt vào trung tâm. Tuyến metro số 3 cũng đang được đẩy mạnh nghiên cứu để sớm triển khai, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho giao thông công cộng phía Đông Bắc.