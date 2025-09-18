Trùm giang hồ Bình "Kiểm" sắp hầu tòa 18/09/2025 15:10

Dự kiến ngày 23-9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác "Bình Kiểm") về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn An về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; các bị cáo Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác "Vũ Mèo") về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo Huỳnh Thanh Anh, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị cáo Lại Nam Phương về tội đánh bạc và tội không tố giác tội phạm. Lê Minh Nghĩa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Đức Bình, tức Bình "kiểm" tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh CA

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Võ Thanh Bửu Tịnh. Đại diện VKSND Khu vực 7 - TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Ngô Anh Hồng và bà Trần Thị Hải Huyền.

Ngoài ra, tòa án còn triệu tập 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 1 người làm chứng và 3 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, "Bình Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng các bị can Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể, đầu tháng 7-2024, sau khi ra trại giam, Bình và Lại Nam Phương hẹn nhau đi uống cà phê.

Phương rủ thêm Vũ Mèo (em họ hàng xa của Phương) cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng của các nước Tây Âu. Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "Em tặng anh quà". Sau đó, Bình nhờ Hoàng Anh mang đi cất giấu và nói "Súng này dùng để phòng thân".

Ngoài ra, Bình Kiểm còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Bình Kiểm còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đã thực hiện một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang mạng bong88.com và đánh số lô, số đề.

Cụ thể, khoảng tháng 1-2024, Tài câu kết với đối tượng tên Tú (không rõ lai lịch) lấy một tài khoản cá độ bóng đá tên “V39b9s2” trên trang “bong88.com”, với hạn mức 200.000 điểm (tương đương 2 tỉ đồng), tiền hoa hồng là 0,4%. Tài rủ Trương Đình Sự cùng góp vốn tổ chức đánh bạc, ăn chia 50/50.

Cáo trạng xác định, Mạch Tài có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên trang web “bong88.com” và mua bán số lô, số đề. Từ ngày 14-6-2024 đến ngày 2-10-2024, Tài và đồng phạm đã tổ chức cá độ bóng đá với số tiền 15,8 tỉ đồng, mua bán số lô với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.