Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng siêu khổng lồ, liệu giá vàng có giảm? 14/10/2025 15:54

(PLO)-Mỏ vàng dù là rất lớn nhưng khó kỳ vọng tạo làn sóng giảm giá vàng.

Các nhà địa chất Trung Quốc mới đây đã phát hiện một mỏ vàng được mô tả là siêu khổng lồ tại Khu mỏ vàng Wangu (tỉnh Hồ Nam).

Các ước tính ban đầu cho thấy mỏ này có thể chứa hơn 1.000 tấn vàng. Con số này có thể đưa Wangu trở thành mỏ vàng lớn nhất thế giới được biết đến, vượt qua mỏ South Deep (Nam Phi) với khoảng 930 tấn. Với mức giá thị trường hiện tại, lượng vàng này có giá trị ước tính vượt quá 83 tỉ USD.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, phát hiện này sẽ không gây ra sự sụt giảm đáng kể hay đột ngột nào đối với giá vàng toàn cầu trong ngắn và trung hạn.

Nguyên nhân, sản lượng vàng khai thác toàn cầu hiện tại là khoảng 3.600 tấn/năm. Trong khi đó, mỏ vàng siêu khổng lồ Wangu đi vào hoạt động, mà dự kiến trong nhiều năm tới, sản lượng hàng năm ước tính chỉ khoảng 15-50 tấn/năm. Con số này quá nhỏ để gây ra sự dư thừa nguồn cung và làm sụp đổ thị trường.

Theo Hội đồng vàng thế giới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tích cực mua vào vàng trong nhiều tháng liên tiếp để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Phát hiện này có khả năng sẽ được giữ lại để phục vụ nhu cầu tích lũy chính thức và nội địa thay vì đưa thị trường quốc tế để bán.

Do đó, khó gây ra áp lực giá vàng quốc tế. Giá vàng sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các chính sách tiền tệ và tâm lý rủi ro toàn cầu.