UNIQLO hé lộ 2 phong cách đặc biệt chủ đạo cho mùa Thu Đông 19/08/2025 17:59

Chủ đề “Revisiting Classic - Tìm Lại Vẻ Đẹp Kinh Điển” bao trùm trong BST LifeWear Thu/Đông 2025 được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa kiến trúc cổ điển và nét hiện đại trong khuôn viên các trường Đại học Princeton và Đại học Harvard, những ngôi trường đại học danh giá đậm phong cách Ivy League.

Lấy cảm hứng từ tiết trời trong trẻo của thiên nhiên vùng Upstate thuộc tiểu bang New York (Mỹ), phong cách Upstate Weekend ghi lại cảm giác của một ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ hoặc một cabin phủ tuyết thông qua trang phục UNIQLO thường ngày, hoàn hảo cho cả trong nhà và ngoài trời, giúp người mặc thoải mái, thư thái và ấm áp.

Luôn nằm trong top bán chạy tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn thế giới, dòng sản phẩm UNIQLO Jeans cũng góp mặt với các thiết kế hợp xu hướng. Trong mùa này, UNIQLO tiếp tục mang đến các sản phẩm áo len và áo dệt kim với các loại sợi tuyển chọn: sợi Souffle đến dòng áo len Washable Milano.

BST LifeWear Thu/Đông 2025 tiếp tục giới thiệu dòng áo khoác chần bông PUFFTECH với các thiết kế được cập nhật xu hướng hiện nay. Không thể thiếu trong BST mùa mới là HEATTECH, biểu tượng cho công nghệ vượt trội đến từ Nhật Bản của UNIQLO suốt hơn 20 năm kể từ khi ra mắt. Khởi động Thu Đông năm nay là BST UNIQLO : C đến từ Nhà thiết kế đồng thời là Giám đốc Sáng tạo toàn cầu của UNIQLO - Clare Waight Keller - mang tới nhiều kiểu dáng ấn tượng, thanh lịch với chủ đề “Hiện Đại Trong Từng Chuyển Động”.