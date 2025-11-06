Vì sao giá vàng giảm sâu trong những ngày gần đây? 06/11/2025 10:39

(PLO)-Giá vàng giảm đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố vĩ mô và tâm lý thị trường, chứ không chỉ là một nguyên nhân đơn lẻ.

Giá vàng thế giới hôm nay (6-11) chạm mức 3.981 USD/ounce, tương đương 125 triệu đồng/lượng. Giá vàng đã giảm mạnh so với tháng trước khi mất đến 362 USD/ounce (11,5 triệu đồng/lượng).

Theo giới phân tích, giá vàng giảm vì đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh lên.

Mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện cắt giảm lãi suất, nhưng những phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell mang tính cứng rắn hơn. Điều này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn trong tương lai gần, khiến giá vàng khó có thể đột phá mạnh.

Tiến bộ đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng đã làm giảm tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu. Vàng vốn là tài sản trú ẩn an toàn. Do đó, khi căng thẳng địa chính trị và rủi ro thương mại giảm bớt, nhu cầu trú ẩn giảm. Điều này khiến các nhà đầu tư chuyển vốn sang các tài sản rủi ro hơn như chứng khoán và trái phiếu.

Bộ Tài chính Trung Quốc đã giảm ưu đãi miễn thuế VAT cho vàng mua qua Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải. Quyết định này được cho là đã gây thất vọng cho các nhà đầu tư vì loại bỏ một lợi thế thuế quan trọng. Điều này làm giảm nhu cầu giao dịch và tạo áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn.