Người mua vàng hãy chuẩn bị cho điều này 03/11/2025 10:24

(PLO)- Nhiều ngân hàng lớn và tổ chức uy tín thế giới dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Giá vàng thế giới vẫn đang xoay quanh vùng 4.000 USD/ounce, tương đương 128 triệu đồng/lượng. Trong đợt điều chỉnh ban đầu này, giá vàng đã giảm khoảng 11% so với mức đỉnh của tuần trước.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh giảm này không làm suy giảm tâm lý lạc quan dài hạn. Trong nhận định mới nhất, Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London (LBMA) dự báo, giá vàng sẽ đạt ngưỡng dưới 5.000 USD/ounce (160 triệu đồng/lượng) vào cùng thời điểm năm 2026. Mức này tương đương mức tăng khoảng 25% so với giá hiện tại.

Các ngân hàng lớn, bao gồm HSBC, Bank of America và Société Générale, đều chia sẻ dự báo tương tự. Các ngân hàng này cho rằng vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD/ounce trong năm sau. Công ty kim loại quý Metals Focus của Anh cũng kỳ vọng vàng đạt 5.000 USD vào năm 2026.

Mặc dù có sự biến động gần đây, các nhà phân tích cho biết vàng vẫn được hỗ trợ tốt. Nguyên nhân là do bất ổn địa chính trị toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) nêu rõ trong báo cáo, mặc dù dự kiến có sự điều chỉnh, giá vàng trong năm 2026 vẫn sẽ duy trì cao hơn 180% so với mức trung bình giai đoạn 2015–2019. Các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng để đa dạng hóa dự trữ của họ.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) báo cáo các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 200 tấn vàng trong quý III-2025. Họ đang trên đà mua 750 đến 900 tấn trong năm nay.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết tổ chức này đang xem xét mua thêm vàng trong trung và dài hạn và đây sẽ là lần mua đầu tiên của họ kể từ năm 2013.