Video: Bé trai 4 tháng tuổi tử vong ở lối thoát hiểm 19/02/2025 20:33

Ngày 19-2, công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một bé trai 4 tháng tuổi tử vong trên địa bàn. Sự việc được phát hiện tại khu vực lối thoát hiểm - nơi tiếp giáp giữa 2 căn nhà, trên đường DA10, khu dân cư Việt Sing, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày.