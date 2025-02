Video: Tạm giữ người phụ nữ bạo hành trẻ em ở Long An 20/02/2025 18:29

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Chiều ngày 20-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An), cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (59 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-2, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lứcnhận được đơn của chị PTKH (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) tố cáo bà Liên có hành vi bạo hành trẻ em. Đó là bé PV (2 tuổi) con của chị.

Ngay sau đó, Công an xã Phước Lợi tiến hành xác minh vụ việc được biết bà Liên có nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tại nhà riêng ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức từ năm 2024 đến nay.