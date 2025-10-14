VIFA EXPO: Hành trình từ bờ vực đến ngôi vị kỷ lục Việt Nam 14/10/2025 16:15

(PLO)- Ít ai ngờ rằng Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ Mỹ nghệ Xuất khẩu Việt Nam (VIFA EXPO) vừa xác lập kỷ lục Việt Nam lại từng đứng bên bờ vực tan rã. Dấu ấn của "vị thuyền trưởng" Đặng Quốc Hùng đã làm nên điều kỳ diệu.

Năm 2025, ngành nội ngoại thất, đồ gỗ và mỹ nghệ chứng kiến một cột mốc lịch sử khi Hội chợ VIFA EXPO 2025 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) chính thức công nhận là "Thương hiệu Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ Xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn nhất tại Việt Nam (từ năm 2008 đến nay)".

Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ gỗ Liên Minh nhận bằng kỷ lục từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho VIFA EXPO: Thương hiệu Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn nhất tại Việt Nam (từ 2008 đến nay).

Với quy mô 2.534 gian hàng của 659 doanh nghiệp và thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan, VIFA EXPO 2025 đã ghi một dấu mốc lớn. Đứng sau thành công vang dội này là ông Đặng Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh, cùng một tập thể đã trải qua hành trình tái sinh phi thường từ con số không. Nhìn lại chặng đường chỉ 3 năm trước, câu chuyện của Công ty Liên Minh và VIFA EXPO là một minh chứng đầy cảm hứng về bản lĩnh và tinh thần kiên cường của doanh nghiệp Việt.

Vực dậy công ty từ bờ vực tan rã

Năm 2022, hoạt động của Công ty Liên Minh gặp rất nhiều khó khăn. Những hệ lụy nặng nề từ đại dịch COVID-19, cùng sự từ nhiệm của Ban Lãnh đạo cũ đã đẩy công ty đến bờ vực tan rã. Trong bối cảnh khó khăn đó, ông Đặng Quốc Hùng cùng Ban Lãnh đạo mới được bổ nhiệm, gánh trên vai trọng trách vực dậy công ty.

Sau đại dịch COVID-19, một trong những quyết định táo bạo đầu tiên là thay đổi lịch tổ chức truyền thống hàng năm của Hội chợ VIFA EXPO từ tháng 3 sang tháng 8. Bằng những nỗ lực tái cấu trúc hoạt động không ngừng nghỉ, VIFA EXPO 2022 đã được tổ chức thành công, dù quy mô còn khiêm tốn với 175 doanh nghiệp và 975 gian hàng. Sự kiện này không chỉ là một hội chợ, mà còn là tín hiệu lạc quan đầu tiên, khẳng định sự trở lại của một thương hiệu sau 2 năm tạm hoãn vì COVID-19.

Sau đó, Hiệp hội đã hợp tác cùng Công ty Liên Minh trong việc tổ chức Hội chợ VIFA EXPO suốt thời gian qua không còn đồng hành cùng Công ty, Công ty phải một mình đơn độc trong hoạt động tổ chức Hội chợ. Trong bối cảnh đó, Liên Minh đã nhận được sự ủng hộ, hợp tác và hỗ trợ tích cực từ hai đối tác chiến lược là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại TP.HCM (VCCI HCM) và Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM). Cú hích hợp tác này đã tạo ra một luồng sinh khí mới, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các hội chợ và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Bản lĩnh vượt sóng dữ để vươn ra biển lớn

Sau thời gian vượt khó Liên Minh dưới sự chèo lái của ông Hùng và Ban Lãnh đạo đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng. VIFA EXPO 2023 gặt hái thành công vang dội với quy mô tăng vọt lên 612 doanh nghiệp và 2.410 gian hàng, thu hút 5.729 khách quốc tế đến từ 117 quốc gia. Thành công này đã khẳng định vai trò cầu nối vững chắc, mở ra cơ hội xuất khẩu cực lớn cho ngành nội ngoại thất, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ nước nhà. Sự thành công này đã khẳng định định hướng đúng đắn của Công ty.

Tuy nhiên, con đường không chỉ có hoa hồng. Năm 2024, VIFA EXPO lại đối mặt với một thử thách chưa từng có khi buộc phải thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức so với ngày truyền thống. Nhiều người đã lo ngại về sức hút của hội chợ. Thế nhưng, bản lĩnh của những người làm chương trình đã được chứng minh. Dù gặp khó khăn, hội chợ vẫn duy trì quy mô ấn tượng với 603 doanh nghiệp và 2.000 gian hàng. Đặc biệt, sự trở lại đông đảo của khách mua hàng toàn cầu, với 5.262 lượt khách quốc tế vẫn tìm đến một địa điểm hoàn toàn mới, đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho uy tín, chất lượng và giá trị cốt lõi mà VIFA EXPO do Công ty xây dựng.

Vượt qua sóng gió, VIFA EXPO 2025 (lần thứ 16) đã vươn tới đỉnh cao rực rỡ và đã ghi danh. Việc lấp đầy toàn bộ mặt bằng tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với con số kỷ lục 2.534 gian hàng và 7.546 khách mua hàng quốc tế không chỉ là một thành tựu về quy mô. Đó là sự công nhận cho một hành trình đầy kiên cường, sáng tạo và bản lĩnh của con người và doanh nghiệp Việt Nam. Câu chuyện của Công ty Liên Minh đã thực sự mở ra một cánh cửa xúc tiến thương mại xuất khẩu rộng lớn, nâng cao vị thế ngành nội ngoại thất và đồ gỗ Việt và khẳng định tầm vóc của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế.

Tiếp theo đà phát triển đó, năm 2026, Công ty Liên Minh sẽ cùng 2 đối tác chiến lược là VCCI – TP.HCM và VABM tiếp tục tổ chức Hội chợ VIFA EXPO lần thứ 17 từ ngày 8 đến 11-3-2026 tại 2 trung tâm triển lãm lớn tại TP.HCM là SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây) và WTC EXPO (phường Bình Dương) với quy mô dự kiến đến 2.800 gian hàng, đồng thời tiếp tục cải tiến dịch vụ, chất lượng với nhiều chương trình hỗ trợ đưa đón và lưu trú dành cho khách tham quan, cùng các hoạt động hấp dẫn bên lề sự kiện.