Vin New Horizon - Biểu tượng nhân văn của kỷ nguyên ESG++ tại Vinhomes Green Paradise 29/10/2025

(PLO)- Nếu “E” (Môi trường) và “G” (Quản trị) là nền tảng kiến tạo nên đô thị xanh, thông minh, thì “S” (Xã hội) chính là linh hồn của Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM). Việc tích hợp Vin New Horizon - đô thị hưu trí và dưỡng lão chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam - đã đưa Vinhomes Green Paradise thành biểu tượng sống gắn kết và hạnh phúc của kỷ nguyên ESG++.

Khi tuổi vàng tìm kiếm một cộng đồng để thuộc về

Ngôi nhà ba tầng có ban công hoa giấy trên đường Võ Văn Tần (TP.HCM) là nơi vợ chồng ông Lê Quốc Hùng và bà Đoàn Phương Thủy đã gắn bó suốt bốn thập kỷ. Gia đình con trai duy nhất của họ đang sống tại Úc, thường xuyên gọi điện về mời bố mẹ sang định cư. Nhưng ông bà vẫn ngần ngại và còn nhiều trăn trở.

“Tôi không sợ tuổi già. Tôi chỉ sợ mình sống cô đơn, không thuộc về một cộng đồng nào”, ông Hùng chia sẻ.

Nhiều người cao tuổi sợ cô đơn, mong muốn được thuộc về một cộng đồng gắn kết

Hằng ngày, ông Hùng đọc sách tiếng Pháp, chăm sóc mấy chậu lan nhỏ và dành nhiều thời gian cho những suy nghĩ về tương lai. Đó là tương lai mà ông từng nghĩ chỉ là những chuỗi ngày lặp lại, cho đến khi biết đến một cái tên mới: Vin New Horizon trong lòng siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ).

Không phải viện dưỡng lão truyền thống, Vin New Horizon được giới thiệu như một “Làng Chân trời mới”, nơi người cao tuổi được chăm sóc toàn diện và có vai trò chủ động trong đời sống cộng đồng. Triết lý của Vin New Horizon xuất phát từ khát vọng kiến tạo một cộng đồng nhân văn, năng động, nơi thế hệ tuổi vàng được chăm sóc trọn vẹn cả thể chất, tinh thần và giá trị sống.

Vin New Horizon đầu tiên sẽ xuất hiện tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise

Tại Vinhomes Green Paradise, yếu tố “S” (Social - Xã hội) được cụ thể hóa qua hệ sinh thái tiện ích toàn diện, với triết lý “con người là trung tâm của phát triển”: từ y tế - giáo dục - văn hóa - nghệ thuật - vui chơi giải trí đến các chương trình phát triển cộng đồng.

Trong không gian hội tụ trọn vẹn các giá trị ấy, Vin New Horizon được xem là mảnh ghép đặc biệt, mở rộng và nâng tầm yếu tố “S”, góp phần đưa Vinhomes Green Paradise trở thành biểu tượng nhân văn của kỷ nguyên ESG++.

Biểu tượng nhân văn của kỷ nguyên ESG++

Vin New Horizon được xem là cột mốc mở ra chuẩn mực mới cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam khi lần đầu tiên tích hợp bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao quy tụ các trung tâm lão khoa chuyên sâu về tim mạch, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, phòng chống lão hóa và tế bào gốc... Toàn khu được vận hành bởi mạng lưới chăm sóc thông minh 24/7, theo dõi hơn 20 chỉ số sinh lý theo thời gian thực, kết hợp công nghệ AI giúp mỗi cư dân được chăm sóc đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Những biệt thự hưu trí giữa không gian xanh mát bên rừng, kế biển mang đến trải nghiệm “ở resort nhưng vẫn là nhà”. Mỗi căn được thiết kế công thái học, tích hợp cảm biến té ngã, hệ thống gọi khẩn cấp, cùng các dịch vụ y tế tại nhà, giúp cư dân an tâm và tự chủ trong sinh hoạt.

Điều khiến ông Hùng xúc động nhất là ý tưởng về Trung tâm Minh Triết - mô hình “đại học mở” cho người cao tuổi nằm ngay trong khuôn viên Vin New Horizon. Tại đó, ông có thể tham dự các lớp học nhiếp ảnh nghệ thuật, triết học, thơ ca; còn vợ ông tham gia các lớp học nhạc cụ truyền thống. Và có thể, ông bà sẽ không chỉ là học viên, mà còn là các “mentor” chia sẻ những kiến thức, sở trường của mình đến cho người khác.

Nhờ đó, Vin New Horizon trở thành cầu nối thế hệ, nơi những người từng đi qua nửa đời sôi động có thể tiếp tục đóng góp cho cộng đồng bằng sự từng trải và minh triết. Điều đó cũng cho thấy, mỗi cư dân đều tham gia vào quá trình vận hành và phát triển đô thị, trở thành những “công dân chủ động” của kỷ nguyên ESG++. Chính họ là chất xúc tác giúp Vinhomes Green Paradise trở thành biểu tượng sống đáng mơ ước, nơi con người không chỉ được chăm sóc bằng vật chất mà còn được tiếp tục cống hiến và được tôn vinh bằng giá trị và sự kết nối cộng đồng.

Vin New Horizon nằm giữa hệ tiện ích ấn tượng của Vinhomes Green Paradise

Không chỉ đảm bảo cuộc sống trọn vẹn cho các cư dân, Vin New Horizon còn triển khai dịch vụ dưỡng lão bán trú (daycare) cho những người cao tuổi đến từ các khu dân cư lân cận. Đây là giải pháp lý tưởng cho những người chưa muốn sống tách khỏi gia đình nhưng vẫn cần một không gian dành riêng cho thế hệ tuổi vàng để vận động, rèn luyện và kết nối.

Mỗi sáng, họ được xe trung tâm đón tại nhà, bắt đầu một ngày với lớp thể dục dưỡng sinh, trị liệu nhẹ nhàng, học năng khiếu, ăn trưa theo thực đơn dinh dưỡng, thưởng thức nghệ thuật… trước khi trở về nhà vào chiều tối.

Đặc biệt, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ đi vào vận hành, chỉ sau 12 phút di chuyển nhẹ nhàng, các cụ ông, cụ bà ở trung tâm TP.HCM đã có mặt tại Vin New Horizon.

Đó không chỉ là mô hình chăm sóc, mà là một cách tiếp cận nhân văn, giúp người cao tuổi sống năng động trong vòng tay cộng đồng, giữ được nhịp sống riêng mà không đánh mất sợi dây kết nối với con cháu.

“Già đi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cách chúng ta sống khi già là tùy sự lựa chọn”, ông Hùng chia sẻ. Và với Vin New Horizon tại Vinhomes Green Paradise, lựa chọn ấy chính là được sống giữa tình người, giữa thiên nhiên, giữa một cộng đồng tôn vinh giá trị sống nhân văn, nơi mỗi ngày đều là một “bình minh thứ hai” của thế hệ tuổi vàng.