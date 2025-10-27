Vinhomes Green Paradise – Biểu tượng mới của đẳng cấp sống xanh tại Cần Giờ 27/10/2025 16:35

(PLO)- Giữa làn sóng phát triển đô thị bền vững, Vinhomes Green Paradise nổi lên như một “viên ngọc xanh” giữa lòng Cần Giờ – nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của TP.HCM.

Dự án không chỉ sở hữu vị trí độc bản, kiến trúc tinh tế và hệ sinh thái tiện ích toàn diện, mà còn mang lại tiềm năng sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư lẫn cư dân mong muốn tận hưởng một cuộc sống nghỉ dưỡng chuẩn thượng lưu ngay trong lòng thành phố.

Vị trí kim cương – nơi hội tụ giữa thiên nhiên và đô thị

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – khu vực duy nhất của TP.HCM có đường bờ biển dài cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vị trí này mang đến cho dự án một lợi thế “độc nhất vô nhị”: vừa gần trung tâm thành phố, vừa sở hữu không gian sinh thái nguyên bản hiếm có.

Sự kiện cầu Cần Giờ được phê duyệt và chuẩn bị khởi công trong thời gian tới càng mở ra cơ hội vàng cho khu vực này. Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống khu đô thị chỉ còn khoảng 30 phút – biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất của giới thượng lưu và các nhà đầu tư tìm kiếm không gian sống ven biển đẳng cấp.

Thiết kế biệt thự – kiệt tác kiến trúc giữa lòng thiên nhiên

Khu biệt thự Vinhomes Green Paradise được quy hoạch theo phong cách nghỉ dưỡng hiện đại, lấy cảm hứng từ những “thiên đường sống xanh” nổi tiếng như Sentosa (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai). Mỗi căn biệt thự là một tác phẩm nghệ thuật được bao bọc bởi cây xanh, mặt nước và ánh sáng tự nhiên, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian sống và yếu tố sinh thái.

Biệt thự được thiết kế đa dạng: từ biệt thự đơn lập, song lập đến biệt thự ven hồ và ven biển. Diện tích mỗi căn rộng rãi, dao động từ 250m² đến hơn 1.000m², phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng – từ an cư, nghỉ dưỡng cho đến đầu tư cho thuê cao cấp. Vật liệu xây dựng được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên yếu tố bền vững và thân thiện với môi trường. Từng chi tiết, từ hệ thống cửa kính chống tia UV, mái xanh cách nhiệt, đến không gian mở kết nối với vườn, đều thể hiện triết lý “sống hòa cùng thiên nhiên” mà Vinhomes hướng tới.

Hệ tiện ích chuẩn 5 sao – khẳng định phong cách sống thượng lưu

Không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng một khu đô thị sinh thái, Vinhomes Green Paradise còn kiến tạo nên một “vũ trụ tiện ích” dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Cư dân tương lai sẽ được tận hưởng loạt tiện ích đặc quyền: khu bến du thuyền sang trọng, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hệ thống trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, khu thể thao đa năng, công viên ven biển, khu vui chơi trẻ em, và hàng loạt nhà hàng, café sang trọng.

Đặc biệt, khu hồ cảnh quan trung tâm cùng chuỗi công viên xanh trải dài khắp khu đô thị chính là điểm nhấn tạo nên phong cách sống “resort tại gia”. Mỗi buổi sáng, cư dân có thể dạo bước bên mặt nước trong lành; chiều đến, cả gia đình cùng tận hưởng không khí biển mát lành ngay trước hiên nhà.

Tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi hạ tầng bứt tốc

Các chuyên gia bất động sản đánh giá, Cần Giờ đang trên đà trở thành “thủ phủ du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp” của phía Nam. Sự phát triển hạ tầng như tuyến đường Rừng Sác mở rộng, cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành hay tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Cần Giờ – Gò Công đều là những đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy giá trị bất động sản nơi đây.

Theo dự báo, sau khi hạ tầng hoàn thiện, giá đất tại khu vực Cần Giờ có thể tăng gấp nhiều lần so với hiện tại, đặc biệt là các khu đô thị quy hoạch bài bản như Vinhomes Green Paradise. Đây chính là thời điểm “vàng” cho các nhà đầu tư đón đầu xu hướng, bởi ngoài giá trị an cư, các sản phẩm biệt thự còn sở hữu tiềm năng sinh lời dài hạn thông qua cho thuê nghỉ dưỡng, khai thác du lịch hoặc chuyển nhượng.

Vinhomes Green Paradise – lựa chọn của tương lai

Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Vingroup tại thị trường bất động sản ven biển TP. Hồ Chí Minh, mà còn mở ra chuẩn mực sống mới cho thế hệ cư dân hiện đại: sống xanh, sống sang và sống tinh tế giữa thiên nhiên.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian sống an lành, riêng tư và gần gũi với thiên nhiên ngày càng tăng cao, Vinhomes Green Paradise chính là biểu tượng cho “cuộc sống cân bằng” – nơi mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực.