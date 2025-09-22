Vụ sát hại bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa: Nghi phạm 13 tuổi và trách nhiệm pháp lý 22/09/2025 15:56

(PLO)- Nghi phạm sát hại bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa mới chỉ 13 tuổi nên theo luật, cậu bé này không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người mà chỉ bị xử lý bằng các biện pháp hành chính...

Công an tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi (tên là A), ngụ tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định.

Bé gái 8 tuổi - nạn nhân trong vụ việc đau lòng

Trước đó, chiều 20-9, sau khi không thấy cháu A về nhà, ông C (cha ruột cháu A) cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông C đã báo tin lên xã.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân phát hiện bé A trong bao tải ở dưới mương nước thuộc thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay thuộc xã Yên Định). Lúc này, bé A đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời ổn định tình hình, trấn an dư luận tại địa phương.

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, nghi phạm sát hại cháu A là TQV (sinh năm 2012), là anh họ của cháu A.

Nhiều bạn đọc thắc mắc nghi phạm chỉ mới 13 tuổi thì sẽ chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào?

Luật sư Bùi Trần Nhật Vi, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết vụ việc có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Tuy nhiên, để có căn cứ xử lý cần xem xét tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 BLHS.

Cụ thể, Điều 12 BLHS quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu TNHS về mọi tội phạm.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng (có khung hình phạt từ trên 7 năm tù đến 15 năm tù), tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (có khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình), trong đó có tội giết người theo Điều 123 BLHS.

Người dưới 14 tuổi thì pháp luật không đặt ra chế tài hình sự.

Như vậy, nếu nghi phạm từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 (phạm tội giết người) thì phải chịu TNHS về tội giết người.

Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024 quy định mức phạt tù tối đa đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội:

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật của BLHS được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 9 năm tù, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 2/5 mức phạt tù mà điều luật của BLHS quy định;

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật của BLHS được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật của BLHS quy định khi phạm một trong các tội sau đây: Tội giết người; tội hiếp dâm; tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Vì vậy, nếu nghi phạm từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 thì mức hình phạt cao nhất không quá 12 năm trong trường hợp phạm tội có khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Còn nếu nghi phạm dưới 14 tuổi thì không phải chịu TNHS mà thay vào đó là xử lý bằng biện pháp hành chính theo quy định tại Điều 91, 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, nghi phạm có thể sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Đây là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.