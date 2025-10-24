Vụ xe đoàn cứu trợ va chạm với ô tô ở Thanh Hoá: Tài xế xe cứu trợ đã gọi điện, đăng bài xin lỗi 24/10/2025 16:01

(PLO) – Sau những tranh cãi trên mạng đã được giải quyết, tài xế xe đoàn cứu trợ gọi điện, đăng bài xin lỗi chủ xe Honda City quê Thanh Hóa vì thông tin khi chưa kiểm chứng.

Ngày 24-10, trao đổi với PV, anh VMH (26 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, về vụ xe đoàn cứu trợ va chạm với chiếc xe Honda City của anh trên cao tốc đoạn qua tỉnh Ninh Bình đã được giải quyết xong.

Nói về chi phí sửa chữa, anh H cho biết: “Tôi chỉ sửa chữa xe, chứ không thay mới phụ tùng nên tổng chi phí hết 45 triệu đồng, đã bao gồm hỗ trợ từ đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa”.

“Sau khi cơ quan công an tạm giữ hình sự 3 admin các trang mạng xã hội liên quan vụ việc, hiện “tài xế xe tải quê Đắk Lắk đã gọi điện xin lỗi và đăng lời xin lỗi công khai”, anh H cho biết thêm.

Hình ảnh chiếc xe Honda City sau vụ va chạm với xe đoàn cứu trợ Đắk Lắk.

“Anh ấy thừa nhận do không kiểm chứng thông tin trước khi đăng bài, khiến tôi bị ảnh hưởng và gây nhiều ý kiến trái chiều”, anh H chia sẻ.

Nói về clip “bảng báo giá 100 triệu đồng” sau khi được đăng tải, anh H thông tin cuộc sống của anh bị xáo trộn. Nhiều người trên mạng công kích dù sự việc chưa được làm rõ đúng sai.

Theo anh H, chiếc xe là món quà bố mẹ tặng, gắn bó từ năm 18 tuổi nên anh H luôn bảo dưỡng tại đại lý chính hãng và chưa từng sửa bên ngoài.

Chiếc xe Honda City đã được hãng sửa chữa xong sau gần nửa tháng xảy ra va chạm với xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk.

Như PLO đã thông tin, ngày 11-10 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua Ninh Bình xảy ra vụ va chạm giữa xe tải chở hàng cứu trợ (hướng từ Đắk Lắk ra Bắc) và ô tô Honda City mang biển số Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Đào Quang Hà chủ kênh “Hà và Việt Nam”, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh – quản trị các trang “Beat 36 Thanh Hóa" để điều tra làm rõ các hành vi liên quan.

Sau va chạm, chủ xe tải đã bồi thường 100 triệu đồng cho chủ xe con theo bảng báo giá của đại lý, gây ra nhiều tranh cãi về tính hợp lý.

Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Đào Quang Hà chủ kênh “Hà và Việt Nam” và Nguyễn Văn Khánh và Lê Đăng Đức – quản trị các trang “Beat 36 Thanh Hóa" để điều tra làm rõ các hành vi liên quan.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ đã đăng clip và bảng báo giá lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận, trong đó nhiều ý kiến cho rằng báo giá là quá cao so với thực tế.

Phía Honda Ô tô Thanh Hóa sau đó đã đề nghị cơ quan công an xác minh thông tin bởi cho rằng một số nội dung đăng tải trên mạng xã hội “chưa chính xác, gây ảnh hưởng uy tín đại lý”. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.