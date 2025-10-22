Vụ xe đoàn cứu trợ va chạm với ô tô ở Thanh Hoá: 'Chốt' chi phí sửa chữa xe bị hỏng 22/10/2025 12:30

(PLO)- Chiếc Ô tô con bị hư hỏng trong vụ va chạm với xe đoàn cứu trợ đoạn qua tỉnh Thanh Hoá được "chốt" mức sửa chữa khoảng 45 triệu đồng, giảm gần một nửa so với ban đầu.

Sáng 22-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Thái, Tổng Giám đốc điều hành đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa cho biết, chi phí sửa chữa sau vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ và xe Honda City đã được chủ phương tiện chốt mức giá sửa chữa.

Theo ông Thái, hiện Honda Ô tô Thanh Hóa đang tiến hành sửa chữa xe Honda City sau khi chủ phương tiện có yêu cầu. Cụ thể, chủ phương tiện đề xuất phương án sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô con với tổng số tiền khoảng 45 triệu đồng.

Khi được hỏi về lý do chi phí một nửa so với báo giá ban đầu là 91 triệu đồng, vị đại diện này cho hay báo giá trước đó là báo giá từ xa theo mô tả của chủ phương tiện là thay hết phụ tùng hư hỏng.

Hình ảnh xe ô tô Honda City sau vụ va chạm với xe đoàn cứu trợ.

Tuy nhiên, sau khi xe được đưa về đại lý, hai bên thống nhất chỉ thay mới những phụ tùng buộc phải thay, còn lại sẽ phục hồi để tiết kiệm chi phí. “Mục đích là giảm bớt gánh nặng cho xe của đoàn cứu trợ. Sau khi được giải thích, chủ xe vui vẻ đồng ý với phương án này”, ông Thái nói.

Ông Thái lý giải thêm, có phụ tùng hư hỏng nặng buộc thay thế, nhưng thực tế có những cái vẫn sửa chữa được và không nhất thiết phải thay thế. Vì thế, chi phí sửa chữa xe Honda City đã giảm xuống một nửa.

Đại lý ô tô báo giá chi phí sửa chữa sau vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ và xe Honda City.



“Hiện chúng tôi chưa xác nhận thời gian sửa chữa hoàn tất do có một số phụ tùng phải đặt và chờ gửi về, trong những trường hợp phụ tùng sẵn có tại đại lý thì chỉ khoảng 4 đến 5 ngày”, vị đại diện thông tin.

Như PLO đã thông tin, ngày 11-10 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua Ninh Bình xảy ra vụ va chạm giữa xe tải chở hàng cứu trợ (hướng từ Đắk Lắk ra Bắc) và ô tô Honda City mang biển số Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Đào Quang Hà chủ kênh “Hà và Việt Nam” và Nguyễn Văn Khánh – quản trị các trang “Beat 36 Thanh Hóa" để điều tra làm rõ các hành vi liên quan.

Sau va chạm, chủ xe tải đã bồi thường 100 triệu đồng cho chủ xe con theo bảng báo giá của đại lý, gây ra nhiều tranh cãi về tính hợp lý.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ đã đăng clip và bảng báo giá lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận, trong đó nhiều ý kiến cho rằng báo giá là quá cao so với thực tế.

Phía Honda Ô tô Thanh Hóa sau đó đã đề nghị cơ quan công an xác minh thông tin bởi cho rằng một số nội dung đăng tải trên mạng xã hội “chưa chính xác, gây ảnh hưởng uy tín đại lý”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.