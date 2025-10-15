Diễn biến mới vụ xe đoàn cứu trợ và chạm ô tô con, báo giá sửa chữa 91 triệu đồng 15/10/2025 17:52

(PLO)- Sau bốn ngày xảy ra vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ và ô tô con trên cao tốc Bắc – Nam, chiếc xe bị hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa.

Ngày 15-10, đại diện Honda Ô tô Thanh Hóa cho biết, hiện vụ việc giữa chủ xe Honda City và tài xế xe tải của đoàn cứu trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đại lý chưa thể tiến hành sửa chữa chiếc xe như báo giá ban đầu với chủ phương tiện.

“Phải đợi khách hàng chốt phương án xử lý mới làm được. Chủ xe Honda City đang đợi phía công an làm việc rồi mới thống nhất hướng xử lý theo quy trình”, đại diện đại lý nói.

Cũng theo đại lý này, hiện cả chủ xe Honda City và phía đại lý đang chờ tài xế xe tải của đoàn cứu trợ từ miền Bắc trở lại Thanh Hóa để cùng cơ quan công an làm việc, chốt phương án giải quyết cuối cùng.

Hình ảnh xe ô tô Honda City sau vụ va chạm với xe đoàn cứu trợ.

Như PLO đưa tin, vụ va chạm xảy ra ngày 11-10 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, giữa một xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra Bắc và ô tô Honda City mang biển số Thanh Hóa. Sau va chạm, chủ xe tải đã bồi thường 100 triệu đồng cho chủ xe con theo bảng báo giá của đại lý Honda, gây ra nhiều tranh cãi về tính hợp lý của mức đền bù.

Một thành viên đoàn cứu trợ đã đăng clip vụ việc lên mạng xã hội, kèm bảng báo giá chi tiết, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng báo giá của đại lý là quá cao so với thiệt hại thực tế.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Tổng Giám đốc điều hành đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa thông tin về chi phí sửa chữa sau vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ và xe Honda City.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận trái chiều, trong đó có nhiều ý kiến chỉ trích phía đại lý Honda và “người Thanh Hóa”.

Phía Honda Ô tô Thanh Hóa sau đó đã đề nghị cơ quan công an xác minh, cho rằng thông tin lan truyền trên mạng xã hội “chưa chính xác, ảnh hưởng đến uy tín đại lý”.

Theo đại lý, ngày 11-10, chủ xe V.M.H. liên hệ báo sự cố và yêu cầu báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh hiện trường. Đại lý ước tính ban đầu chi phí sửa chữa khoảng 73 triệu đồng, sau đó nâng lên 91 triệu đồng khi phát hiện thêm hư hỏng ở hệ thống treo.

Khi xe được đưa về đại lý kiểm tra ngày 12-10, kỹ thuật viên đề xuất phương án sửa chữa phục hồi thay vì thay mới nhiều bộ phận, giúp giảm chi phí xuống còn 45 triệu đồng. Chủ xe đồng ý với mức giá này.

Hình ảnh xe đoàn cứu trợ từ Đắk Lắk ra các tỉnh phía Bắc được đăng tải trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, sau khi nhận 100 triệu đồng từ chủ xe tải, anh H. đã chuyển trả lại 55 triệu đồng cho đoàn cứu trợ. Tuy nhiên, chủ xe tải không nhận lại mà chuyển hoàn số tiền này về cho anh H.

Hiện cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân vụ va chạm và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trước khi thống nhất phương án xử lý cuối cùng.