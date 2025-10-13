Vượt ngàn cây số, những chuyến xe rau củ sạch từ Lâm Đồng mang yêu thương đến vùng lũ 13/10/2025 16:23

PLO)- Từ Lâm Đồng, những chuyến xe nghĩa tình vượt hàng ngàn cây số ra Bắc, mang theo rau củ sạch, nhu yếu phẩm và tấm lòng của người dân cao nguyên chia sẻ với đồng bào nơi tâm lũ.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong ít ngày qua, hàng chục đoàn thiện nguyện từ khắp các địa phương trong tỉnh đã vượt hàng ngàn cây số, mang theo lương thực và nhu yếu phẩm đến với bà con vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Mới đây, đoàn thiện nguyện của anh Phan Anh Dũng (ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) gồm 24 thành viên đến từ các khu vực Lâm Hà, Đơn Dương và Đà Lạt, đã khởi hành từ ngày 8-10.

Trên bảy chuyến xe của đoàn chất đầy hàng cứu trợ là những thùng mì gói, sữa, gạo, nước mắm, muối… và đặc biệt là rau củ sạch - niềm tự hào của người dân Lâm Đồng.