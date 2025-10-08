Cục Đường bộ đề nghị miễn phí qua trạm BOT cho xe chở hàng cứu trợ 08/10/2025 18:19

(PLO)- Cục Đường bộ đề nghị các đơn vị BOT thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, hỗ trợ xe chở hàng cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư BOT trên cả nước, đề nghị chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ khi đi qua trạm.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh bão số 10 và số 11 (Bualoi và Matmo) vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Trung.

Các chủ đầu tư dự án BOT được đề nghị miễn phí xe chở hàng cứu trợ. Ảnh: V.LONG

Thực hiện Công điện của Thủ tướng về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, Cục Đường bộ đề nghị các đơn vị BOT thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Cục cũng yêu cầu các doanh nghiệp dự án, bên cạnh việc miễn phí, cần ghi nhận và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu thu phí theo quy định. Đồng thời phối hợp với Khu quản lý đường bộ và chính quyền địa phương để phân làn, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các xe cứu trợ lưu thông nhanh nhất qua trạm.