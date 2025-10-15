X-Epoxy - Giải pháp thi công sàn thể thao tiên tiến, hướng đến công trình xanh hiện đại 15/10/2025 19:02

(PLO)- Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn – đang trở thành xu hướng mới tại Việt Nam nhờ tính dễ chơi và lợi ích sức khỏe. Tại TP.HCM, nhu cầu thi công sân pickleball tăng nhanh tại các khu đô thị, công viên và trung tâm thể thao.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, X-Epoxy tự hào là đơn vị thi công sân pickleball chuyên nghiệp và uy tín tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ sơn epoxy hiện đại để tạo nên công trình bền vững, an toàn và thân thiện môi trường.

X-Epoxy – Giải pháp thi công sàn thể thao hiện đại, bền bỉ và thân thiện môi trường.

Tiêu chuẩn sân pickleball và vai trò của thiết kế chuyên nghiệp

Để đảm bảo chất lượng và an toàn, sân pickleball phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Kích thước chuẩn là chiều rộng 6.1m (20 feet) và chiều dài 13.4m (44 feet), với khu vực non-volley zone (kitchen) rộng 2.13m từ lưới. Lưới cao 91.44cm ở giữa và 86.36cm ở hai đầu, làm từ Nylon hoặc Polyester. Bề mặt sân cần phẳng tuyệt đối, thoát nước tốt với độ dốc 0.5-1%, và có hàng rào cao khoảng 3m để tránh bóng bay ra ngoài.

Tại X-Epoxy, chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn này vào mọi dự án thi công sân pickleball TP.HCM, từ khảo sát địa hình đến thiết kế layout chi tiết. Các loại sân phổ biến bao gồm sân bê tông phủ epoxy, acrylic hoặc PU, phù hợp cho cả trong nhà và ngoài trời.

Ví dụ, sân acrylic với 6-8 lớp sơn đảm bảo độ bền cao, chống trơn trượt và chịu thời tiết khắc nghiệt, lý tưởng cho khí hậu TP.HCM. Thiết kế chuyên nghiệp giúp tránh lỗi như nền lún hoặc bề mặt không đều, đồng thời tích hợp hệ thống chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng, góp phần vào công trình xanh.

Sân pickleball phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

Lợi ích của sơn epoxy trong thi công sân Pickleball

Sơn epoxy giúp tăng độ bền, chống thấm và chịu lực cao, tạo bề mặt mịn – an toàn – thẩm mỹ cho sân pickleball. Các loại sơn như hệ lăn, tự san phẳng, chống tĩnh điện phù hợp với môi trường thi đấu cường độ cao.

Tại X-Epoxy, vật liệu epoxy tự san phẳng dày 1–2mm được kết hợp với cát chống trượt, giúp giảm chấn thương và kéo dài tuổi thọ sân 5–10 năm. Ngoài ra, sơn không chứa dung môi độc hại, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng thi công xanh và bền vững tại Việt Nam.

X-Epoxy – Đơn vị thi công sân pickleball TP.HCM tiên tiến, hiện đại

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, X-Epoxy đã khẳng định vị thế trong thi công và hoàn thiện bề mặt sân thể thao như sân cầu lông, sân pickleball, sân tennis, bóng rổ và sân đa năng.

Chúng tôi chuyên thi công sơn epoxy và PU cao cấp, có khả năng chịu lực tốt, chống trơn trượt, kháng khuẩn, dễ vệ sinh và thân thiện môi trường..

Quy trình thi công sân pickleball TP.HCM bởi X-Epoxy

X-Epoxy thi công sân pickleball theo quy trình chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Bắt đầu từ khảo sát mặt bằng, kiểm tra độ cứng, thoát nước và lập dự toán chi tiết. Sau đó thi công nền bê tông mác cao, xử lý bề mặt bằng máy mài công nghiệp.

Sơn epoxy được thi công từ 3–8 lớp gồm: lớp lót tăng bám dính, lớp bả làm mịn và lớp phủ hoàn thiện dày 0.2–3 mm. Cuối cùng, đội ngũ tiến hành kẻ vạch sân, lắp lưới, hàng rào và hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn. Thời gian thi công từ vài tuần đến vài tháng, bảo hành lên đến 5 năm.

Chi phí thi công cạnh tranh:

● Sân acrylic cứng: 215.000 – 250.000 VNĐ/m² (6 lớp)

● Sơn Silicon PU đàn hồi phổ thông: 725.000 – 950.000 VNĐ/m² (7 lớp)

Tổng chi phí sân tiêu chuẩn (125 m²) dao động 700 triệu – 2,4 tỷ VNĐ, tùy loại sơn và phụ kiện như mái che (300.000 – 900.000 VNĐ/m²) hoặc hàng rào (500.000 – 1.000.000 VNĐ/m).

Với định hướng phát triển bền vững, X-Epoxy không chỉ mang đến những công trình thể thao chất lượng cao. Hãy liên hệ X-Epoxy qua hotline 0929558586 ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí, nhận báo giá chi tiết và trải nghiệm dịch vụ thi công trọn gói – uy tín – đúng tiến độ!