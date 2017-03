Bắt giữ năm sà lan cát tặc trên biển Cần Giờ

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 12-12, Đồn biên phòng Cần Thạch, huyện Cần Giờ (TP.HCM) tổ chức tuần tra, mật phục, phát hiện và bắt giữ năm sà lan đang khai thác cát biển trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Cụ thể, sà lan BV 1151 do ông Trần Ngọc Hậu, sà lan NĐ 2196 do ông Nguyễn Văn Tung, sà lan NĐ 1026 do ông Bùi Văn Hân, sà lan Hgi 4499 do ông Trần Văn Giang, sà lan 2098 do ông Trần Văn Chức điều khiển. Tất cả tài công này đều cùng quê quán Nam Định.

Trước đó, theo tin báo của một số ngư dân, tại khu vực Cồn Ngựa có hàng chục chiếc sà lan đang ngày đêm hút cát trái phép trên biển. Ngay trong đêm, Đồn biên phòng Cần Giờ đã lên phương án, kế hoạch để bắt giữ các sà lan này. Ghi nhận tại hiện trường bắt giữ, năm chiếc sà lan đang thả những ống cao su dài hàng chục mét xuống lòng biển để hút cát. Khi bị cơ quan chức năng ập vào bắt giữ, các tài công lập tức lao vào buồng lái nổ máy và tháo chạy. Do có công suất lớn, các sà lan liên tục đánh sóng, ép ghe của lực lượng biên phòng. Chỉ đến khi các chiến sĩ biên phòng quyết tâm nhảy lên được sà lan, các tài công mới chịu dừng lại và nghe theo hiệu lệnh của các chiến sĩ.

Khoảng 4 giờ sáng 13-12, năm sà lan đã được lực lượng biên phòng Cần Giờ đưa về bãi đậu để xử lý. Các sà lan có hàng chục chiếc máy bơm hút cát có công suất cực lớn, hàng trăm ống bơm và hàng trăm khối cát vẫn còn để trên tàu. Theo các cán bộ Đồn biên phòng Cần Giờ, các sà lan nêu trên đã bị xử phạt từ trước đó. Tuy nhiên, do mức phạt quá thấp so với thu nhập của hoạt động khai thác cát trái phép nên đã diễn ra tình trạng tái diễn vi phạm.

Được biết thời gian các sà lan khai thác là 3-4 giờ. Sau đó các sà lan sẽ quay vào bờ để đổ lên khu tập kết tại xã Long Sơn và huyện Tân Thành trước khi đưa đi san lấp. Mỗi chuyến khai thác các sà lan chở được 500-800 khối cát, được trả 50-80 triệu đồng. Tổng cộng một tháng các sà lan này thu về vài trăm triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV, trước khi bị lực lượng biên phòng phát hiện, số lượng sà lan khai thác tại vùng biển Cần Giờ lớn hơn nhiều. Khi không khai thác nhiều sà lan trong số đó tập trung neo đậu tại khu vực cảng Sao Mai - Bến Đình (TP Vũng Tàu).