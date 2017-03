Bắt giữ người phát tán thông tin phản động trên mạng

Sau khi có nhiều video clip có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước được phát tán trên mạng qua youtube và Facebook với tên ThienAn TV, Thien An... cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác minh được người đứng sau các tài khoản trên là Nguyễn Danh Dũng (29 tuổi, ngụ tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).



Ngày 14-12, cơ quan chức năng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Dũng đang đăng tải video clip có nội dung phản động. Tại hiện trường thu giữ tang vật gồm hai máy tính xách tay, hai điện thoại di động và nhiều tài liệu khác liên quan đến hoạt động này.

Qua đấu tranh, Dũng khai nhận từ tháng 10-2015 đã lập và quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV; Facebook “ThienAn”, “quachthienan”, Blog “tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com” để đăng tải các video clip xuyên tạc, bôi nhọ nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, Dũng đã đăng tải khoảng 700.700 video clip, thu hút hàng triệu lượt người xem.

Cách thức hoạt động của Dũng là thu thập các clip từ những trang mạng phản động, biên tập lại nội dung, chèn logo ThienAn TV, thêm hình ảnh, điều chỉnh âm thanh, tiêu đề… rồi đăng tải lên mạng.

Ngày 16-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, tạm giam ba tháng đối với Dũng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.