Tai nạn kinh hoàng: 22 người trên xe công nông thương vong

Chiều 6-7, ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe công nông.



Nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, tại Km 340+250 thuộc đường Trường Sơn Đông, đoạn qua làng Ó, xã An Trung (huyện Kông Chro), xe tải 78C-07742 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, quê Phú Yên) lái theo hướng từ huyện Ia Pa đi Đak Pơ (Gia Lai). Ô tô này đã va chạm với xe công nông chở 21 người chạy cùng chiều do Lê Minh Triều (40 tuổi, trú xã An Trung) điều khiển.



Hậu quả vụ tai nạn làm 22 người trên xe công nông thương vong. Trong đó, cháu Đinh Khang (13 tuổi) tử vong tại chỗ, chị Đinh Thị Rái chết tại bệnh viện. 20 người nữa gồm cả người điều khiển xe công nông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế Đặng Ngọc Thuận để điều tra làm rõ. Theo ông Phan Văn Trung, bước đầu xác định trong vụ tai nạn, chiếc xe tải đã tông từ phía sau xe công nông.



Các y, bác sĩ đang điều trị cho người bị nạn

Được biết, Sở Y tế Gia Lai đã cử một phó giám đốc cùng đoàn công tác trực tiếp xuống tham gia chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn. Sở cũng huy động thêm lực lượng y, bác sĩ ở thị xã An Khê sang để cùng phối hợp cứu chữa.

Trong số 20 người bị thương, có 4 người bị thương rất nặng, theo nguyện vọng của gia đình, họ đã được chuyển tuyến xuống Bình Định. Các ca còn lại vì thương tích nhẹ hơn nên vẫn đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro.