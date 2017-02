Từ quỹ hoàn lương, ra tù thành ông chủ

Giải pháp nhân văn mang tính đột phá

Cái được lớn nhất của quỹ là ngăn việc tái phạm. Đây là giải pháp mang tính đột phá, là mô hình điểm toàn quốc trong hoạt động giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế của địa phương. Ngành công an luôn mong muốn, tạo mọi điều kiện để người hoàn lương có cơ hội làm lại cuộc đời và chỉ cần có ý chí làm ăn, khao khát làm người lương thiện, công an sẽ ủng hộ, mở nguồn quỹ để họ được vay vốn làm ăn, làm giàu. Hiện số tiền duyệt cho vay ít nhất 5 triệu đồng, nhiều nhất là 30 triệu đồng cho mỗi trường hợp và ban quản lý quỹ đang nghiên cứu thay đổi điều lệ quỹ để tăng thêm số tiền cho vay. Đến nay đã có hơn 900 người được mượn vốn nhưng nguồn vốn có hạn, không đủ đáp ứng nhu cầu của người vay. Trong số những người vay vốn, trong năm 2016 chỉ có hai trường hợp tái phạm, hai trường hợp sử dụng vốn không đúng mục đích do yếu tố khách quan. Dự kiến năm 2016 sẽ thu hồi hơn 5 tỉ đồng nợ nhưng chỉ mới thu hồi được hơn 2 tỉ đồng. Dù gặp khó về vốn nhưng quỹ góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn tái phạm, được đánh giá rất cao trong toàn quốc. Quỹ cộng với câu lạc bộ hoàn lương (52 câu lạc bộ với 1.480 thành viên) là hai mô hình đặc trưng của Công an tỉnh Đồng Nai trong ngành công an. Người vừa ra tù luôn có cảm giác bơ vơ, thường nhìn cuộc sống ở góc tối. Khi được quan tâm, cho mượn tiền, họ cảm giác có một điểm tựa và sẽ cầu tiến. Đây là mô hình nhân văn, nhân đạo tạo sự đồng lòng của các doanh nghiệp, doanh nhân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nhân, doanh nghiệp chưa đồng hành với quỹ. Tôi sẽ vận động, thuyết phục các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp ủng hộ cho quỹ bằng việc góp tiền, nhận và tạo điều kiện nhận những người ra tù vào làm việc; Công an tỉnh Đồng Nai rất mong các doanh nhân, doanh nghiệp và người dân tiếp tục đồng hành cùng với quỹ. Đại tá HUỲNH TIẾN MẠNH, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự