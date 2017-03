Tường thuật trực tiếp: Vụ dùng súng AK bắt cóc con tin đang diễn ra ở Huế - Phần 1

Tin từ Công an TP huế cho hay ngày 16-1, Minh đi vào Huế để đến nhà người yêu ở phường An Tây. Khi đi, Minh có cầm theo một súng AK 47 cùng 36 viên đạn và một lựu đạn lấy ở đơn vị. Nghe tin người yêu có mối quan hệ mới, gia đình nhà gái không cho Minh nạp lễ làm đám hỏi, Minh đã nổi khùng đòi giết người yêu. Gia đình bạn gái Minh đã phải nhờ công an phường can thiệp. Khi cán bộ công an phường An Tây đến nói chuyện, Minh đã chĩa súng xuống đất bắn 4, 5 phát đạn rồi khống chế một người lái xe ôm chạy đến phường Vỹ Dạ. Đến khu vực có nhà nghỉ Như Phước, Minh khống chế một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, lôi lên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước và cố thủ bên trong. Hai vợ chồng chủ nhà nghỉ may mắn thoát được ra ngoài.