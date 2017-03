Để chó nuôi cắn người: Phải bồi thường

Một số giống chó dữ cần đề phòng bị tấn công

Chó ngao Tây Tạng. Có kích thước khá đồ sộ. Cao ít nhất 70 cm đối với chó đực. Nặng khoảng 64-90 kg, có phần lông ở cổ đặc trưng trông như bờm sư tử. Hình thể cân đối và oai vệ. Đặc biệt chỉ trung thành tuyệt đối với một chủ nhân duy nhất.

Chó Doberman. Thân hình cơ bắp nhưng vóc dáng lại rất thanh nhã. Bộ ngực cân đối, phần thân sau gọn gàng và cần cổ cơ bắp chắc nịch. Lông ngắn, dày và cứng, bó sát vào lớp da. Mắt có màu thẫm trông rất linh động.

Chó Bulldog. Có thân hình thấp nhưng to ngang, đầu tròn. Hai má to đội lên dưới đôi mắt. Đặc điểm “ấn tượng” nhất là da mặt và trán chảy xếp thành từng lớp, trông rất ấn tượng. Mũi ngắn, hếch, to và có màu đen. Hai lỗ mũi rộng luôn hếch lên trên như thể đánh hơi. Đôi mắt tròn xoe màu tối sẫm, khá cách xa nhau và hơi cụp xuống về phía đuôi mắt. Tai nhỏ và mỏng, luôn ở trạng thái cụp.

Chó Pitbull. Cao 45-55 cm, nặng 18-22 kg. Ngoại hình khá dữ dằn, khung xương vững chãi, cơ bắp săn chắc, vai trước vạm vỡ, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Ông PHẠM BÁ CHUNG, Trung tâm Huấn luyện và Chăm sóc chó nghiệp vụ Sài Gòn - Bình Dương 276