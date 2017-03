Làm gì để bắt trộm mà không bị khởi tố?

Không được đánh đập, hành hạ

Trong trường hợp người dân bắt người phạm tội trộm cắp quả tang cần liên lạc ngay với công an địa phương yêu cầu công an tới giải nghi can đi hoặc người dân có thể trực tiếp dẫn giải nghi can tới trụ sở công an gần nhất. Ngoài ra, người dân không được đánh đập, giữ nghi can lại để khai thác các thông tin về việc bị mất trộm.

Nếu người dân chỉ nghi vấn người đó là trộm mà bắt trói, sau đó không chứng minh được hành vi phạm tội của nghi can này thì người bắt trói đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Về việc chỉ nghi vấn đối tượng trộm cắp mà bắt giữ rồi bị xử lý đã từng có ví dụ cụ thể trong hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể tại địa bàn một quận, có trường hợp bảo vệ của một công ty bảo vệ khu dân cư, qua theo dõi camera đã phát hiện có đối tượng nghi vấn trộm cắp ở khu dân cư. Sau đó các bảo vệ này đã bắt trói nghi can giải đến giao cho công an. Theo vị phó trưởng công an của quận, hành vi của các bảo vệ đã sai pháp luật, đúng ra là các bảo vệ chỉ được đem các hình ảnh, đoạn phim ghi được cảnh đối tượng nghi ăn trộm rồi đem đến bàn giao cho công an để công an có hướng điều tra, xử lý chứ các bảo vệ không được trực tiếp bắt giữ người.

Đại úy Nguyễn Hải Nam, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM