Rối rắm từ một vụ lừa bán nhà

Hơn nửa tháng nay, gia đình bà Nguyễn Thị Huệ (80/22 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM) sống bất an vì bị một số người lạ mặt hù dọa, khóa điện, nước không cho sử dụng. Những người này đã trèo tường vào chiếm phần sân nhà bà.

Giấy tờ nhà bị đánh tráo

Căn nhà trên đã được bà Huệ rao bán trong thời gian dài nhưng chưa có người mua. Đầu tháng 9-2012, một người đàn ông đến hỏi mua nhà và xin bà Huệ bộ hồ sơ nhà (bản phôtô). Một tuần sau, người này cùng một phụ nữ quay lại xem nhà và mượn giấy chủ quyền bản chính để đối chiếu. Nhân lúc bà Huệ sơ ý, họ đã đánh tráo bản chính đó bằng một giấy chủ quyền giả được in công phu giống hệt bản chính mà bà không hay biết. Sau đó, hai người gọi điện thoại báo cho bà biết họ đổi ý, không mua nhà nữa.

Một thanh niên đang leo vào nhà bà Huệ để ở. (Ảnh do bạn đọc cung cấp)

Hôm sau, một phụ nữ khác đến hỏi thuê nhà bà Huệ với giá 14 triệu đồng/tháng và yêu cầu bà cung cấp hộ khẩu, giấy CMND (bản phôtô) để làm thủ tục thuê. Một tháng sau, khi đến hạn trả tiền thuê nhà, phía bà Huệ đến thu thì mới hay người thuê đã bán căn nhà với giá 6,2 tỉ đồng và người mua đang chuẩn bị khai trương làm thẩm mỹ viện. Tức mình, bà Huệ và người thân xông vào khóa cửa, không cho người lạ ra vào nhà. Bấy giờ, khi kiểm tra lại giấy chứng nhận thì bà mới ngớ ra mình đang giữ giấy giả. Qua tìm hiểu, bà được biết với bản chính giấy chủ quyền nhà, người nào đó đã làm giả giấy CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận độc thân rồi đóng vai bà đến một văn phòng công chứng làm hợp đồng bán nhà cho ông Lại Quang Thứ. Do bà kịp thời ngăn chặn nên ông Thứ không thể làm thủ tục sang tên. Hiện bà đã khởi kiện ra tòa để đòi ông Thứ trả lại nhà.

Người cố thủ bên trong, người chiếm cứ bên ngoài

Từ cuối tháng 10 đến nay, phía ông Thứ cho người đến cắt khóa cửa rào và vào ở luôn trước sân nhà. Những người này còn khóa điện, nước không cho người thân bà Huệ sử dụng và dùng tấm nhựa quây quanh một góc sân nhà để làm chỗ tắm rửa, tiểu tiện rất nhếch nhác. Bà đã nhiều lần báo cho công an phường và quận nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tiếp xúc với PV, ông Thứ cho biết ông đã đi công chứng để mua nhà theo đúng quy định và đã trả đủ tiền cho người bán. Sau khi ông nhận nhà thì bà Huệ bất ngờ xuất hiện vào chiếm nhà khóa cửa bên trong, còn người bán nhà cho ông thì đi đâu không rõ. Hiện nay, do trong nhà còn nhiều dụng cụ hành nghề thẩm mỹ nên ông phải nhờ người cháu đến trông giữ.

Bà Trần Thị Hương Loan, tổ trưởng tổ 16 (KP 2, phường 10, quận Phú Nhuận), cho biết: “Gần đây khu vực có phần phức tạp vì có nhiều người đến ở nhà trên mà không đăng ký lưu trú. Công an phường đã nhiều lần đến kiểm tra, xử phạt nhưng đâu lại vào đó. Nhiều lần gia đình chị Huệ kêu cứu, chúng tôi đến nơi thì những người đó mới chịu mở đồng hồ điện, nước cho dùng…”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Gia, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Phú Nhuận, cho biết: “Quận có nhận được báo cáo của công an phường về vụ việc trên. Theo báo cáo, ngày 5 và 6-11, được báo người nhà bà Huệ bị khóa cửa nhốt trong nhà, công an phường cùng lực lượng 113 của quận đã kết hợp với tổ dân phố xuống hiện trường giải quyết. Quận rất quan tâm sự việc và sẽ mời các bên họp bàn hướng giải quyết”.

Đối với tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, các bên nên đề nghị tòa án xử lý. Còn việc làm giả giấy tờ do cơ quan điều tra xem xét. Trong thời gian chờ đợi được giải quyết, các bên phải chấp hành việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Đại tá NGUYỄN VĂN DUNG, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM

THÁI HIẾU