Luật phá thai: Bài toán khó của nhiều nước

Phá thai do hiếp dâm, loạn luân: Còn tranh cãi Cho phép phá thai khi thai nhi là hệ quả của việc thai phụ bị hiếp dâm hay loạn luân là một quy định khá phổ biến ở nhiều nước như Đức, Brazil, Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech... Một số nước đề cập cụ thể đến hiếp dâm và loạn luân trong quy định về phá thai. Trong đó, việc phá thai hợp pháp ở bang Arizona và Utah (Mỹ) cũng được thực hiện cho các trường hợp bị hiếp dâm hay loạn luân; và ở một số bang khác có thể thực hiện phá thai hợp pháp nếu thai nhi phát triển bất thường. Trong khi đó, nhằm làm cho quy định trở nên bao quát hơn - bao trùm cả hiếp dâm theo luật định (quan hệ tình dục với người vị thành niên), cưỡng bức và cả loạn luân - nhiều nước khác chỉ nói rằng cho phép phá thai nếu việc mang thai là kết quả của hành vi phạm tội hình sự mà không xác định hành vi cụ thể. Yêu cầu thủ tục để chứng minh hiếp dâm hay loạn luân cũng rất đa dạng. Ở Brazil, các bệnh viện yêu cầu thai phụ hoặc thân nhân phải có xác nhận bằng văn bản rằng trường hợp phá thai là do bị hãm hiếp hoặc loạn luân. Trong khi đó, pháp luật Đức yêu cầu phải dựa trên ý kiến của cơ quan y tế rằng “có cơ sở xác đáng cho giả định: Việc mang thai được gây ra bởi hành vi phạm pháp”. Các quốc gia khác khi áp dụng quy định này cũng yêu cầu thai phụ hoặc gia đình cung cấp các cơ sở chứng minh như bản án của tòa hay kết luận của cơ quan y tế. Tuy nhiên, điều này cũng gây nên không ít tranh luận, phản bác khi việc chứng minh bị hiếp dâm hay loạn luân không đơn giản vì khó xác định được tội danh. Với việc bị hiếp dâm, nạn nhân thường sợ hãi, không khai báo sớm. Với trường hợp loạn luân, thai phụ thường không công khai mà muốn che giấu vì lo ngại bị đàm tiếu… Tất cả đều dẫn đến trở ngại cho quá trình điều tra; thậm chí trong trường hợp bị hiếp dâm, quá trình điều tra còn gặp khó khăn hơn nữa nếu nạn nhân đã lập gia đình hay đã từng quan hệ tình dục. Có thể thấy các quy định của dự thảo về vấn đề nạo phá thai của nước ta đang đi theo xu thế chung của quốc tế. Tuy nhiên, vẫn cần rất nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, nhất là nội dung về hiếp dâm, loạn luân để quy định thực sự chặt chẽ, hiệu quả và khả thi. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, các nước có chính sách hạn chế phá thai thường có tỉ lệ nạo phá thai không an toàn cao hơn gấp bốn lần, đồng thời có tỉ lệ tử vong của thai phụ cao hơn gấp ba lần so với các nước cho phép phá thai.