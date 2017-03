Các doanh nghiệp được vinh danh đang ở đâu?

Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân tại lễ công bố chuỗi sự kiện 20 năm Giải thưởng chất lượng quốc gia và tọa đàm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vừa diễn ra ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Quân cho rằng hiện nay năng suất và chất lượng hàng hóa của Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề, sức cạnh tranh còn thấp so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, người người tiêu dùng đang lo lắng cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng giả, hàng nhái. “Thực tế năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn các nước như Thái Lan, Singapore bởi trình độ sản xuất, công nghệ, tay nghề còn thua kém. Trong khi đó mẫu mã sản phẩm không thu hút được khách hàng. Do đó, các DN cần đổi mới công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm mới để cạnh tranh mạnh hơn nữa” - ông Quân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho rằng cạnh tranh quốc gia chỉ có thể đạt được trên cơ sở cạnh tranh của từng DN. Tuy nhiên, các DN của Việt Nam chủ yếu là DN nhỏ và vừa. Nhà nước không thể hỗ trợ hết từng DN, bản thân các DN phải cạnh tranh bằng giá cả và chất lượng hợp lý với hàng hóa với thế giới.

Đặc biệt, ông Đông lưu ý: “Trong số các DN được vinh danh giải thưởng chất lượng quốc gia trong suốt 20 năm qua bây giờ đang ở đâu? Bao nhiêu DN tồn tại và phát triển và bao nhiêu DN ngừng hoạt động? Từ đó, các bộ, ngành sẽ xem xét lại tiêu chí đánh giá chất lượng cũng như có các giải pháp hỗ trợ DNˮ.