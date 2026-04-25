Hành trình 10 năm định hình thói quen tiêu dùng xanh tại TP.HCM 25/04/2026 12:22

(PLO)- Trong 10 năm qua, Phiên chợ Xanh tử tế đã kết nối hàng ngàn lượt người tiêu dùng với nhà sản xuất từ nhiều tỉnh, thành. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhiều doanh nghiệp sẵn sàng thay đổi để đi theo con đường sản xuất bền vững.

Ngày 25-4, tại 135A Pasteur (TP.HCM), Phiên chợ Xanh tử tế rộn ràng các hoạt động kỷ niệm 10 năm ra đời. Phiên chợ đã là điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố vào mỗi dịp cuối tuần. Tại đây, khách hàng có cơ hội chọn lựa nhiều nông đặc sản xanh từ vùng núi phía Bắc, miền Trung đến Tây Nam Bộ và Lâm Đồng.

Dịp này, người dân còn được thưởng thức món bánh canh nấm mối do Á quân cuộc thi Chiếc Thìa Vàng 2013, đầu bếp Trần Cường Thịnh trực tiếp chế biến. Vào ngày 26-4, đầu bếp Huỳnh Hoàng Sin, Á quân Top Chef Vietnam 2019 sẽ thực hiện món bún kèn Phú Quốc. Đây là dịp hiếm để người dân thành phố thưởng thức món ăn đặc trưng miền biển trong một không gian gần gũi.

Bà Vũ Kim Anh, Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Trưởng Ban tổ chức Phiên chợ Xanh tử tế cho biết từ một phiên chợ nhỏ mang tính thử nghiệm, khi đó khái niệm tiêu dùng xanh hay truy xuất nguồn gốc chưa được nhắc tới nhiều. Đến nay tròn 10 năm, phiên chợ đã trở thành cầu nối niềm tin giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất. Hoạt động này góp phần định hình lại thói quen tiêu dùng theo hướng có trách nhiệm hơn với cuộc sống và môi trường.

Theo bà Kim Anh, điểm đặc biệt của phiên chợ là ban tổ chức trực tiếp đến tận nơi sản xuất để đánh giá, kiểm chứng chứ không chỉ xem xét hồ sơ đơn thuần. Trong quá trình này, ban tổ chức cũng gặp nhiều thách thức. Khó khăn lớn nhất là sự không đồng đều trong nhận thức và năng lực của các nhà sản xuất. Nhiều đơn vị có tâm nhưng chưa đủ kiến thức hoặc điều kiện để hoàn thiện quy trình theo tiêu chuẩn. Điều này thường thấy ở các hợp tác xã hay doanh nghiệp trẻ còn yếu về nguồn lực.

Ngược lại, những trường hợp không đảm bảo quy định của nhà nước, của chuyên ngành sẽ bị dừng tham gia cho đến khi khắc phục xong thiếu sót.

Bà Kim Anh khẳng định: "Giá trị cốt lõi của Phiên chợ Xanh tử tế là hỗ trợ đầu ra cho các hợp tác xã, làng nghề và bạn trẻ khởi nghiệp". Ban tổ chức ưu tiên những đơn vị minh bạch, làm thật, nói thật và sẵn sàng thay đổi để chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn. Đây là tôn chỉ quan trọng giúp kết nối nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng bền vững.

Theo bà Kim Anh, để tiếp tục lan tỏa mô hình tiêu dùng xanh rộng rãi, đơn vị sẽ tiếp tục siết chặt quy trình đánh giá, đồng hành sâu hơn với các nhà sản xuất để nâng chuẩn sản phẩm. Bên cạnh đó, ban tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, startup nông nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có tiềm năng nhưng còn thiếu nguồn lực.

"Chúng tôi mong muốn phiên chợ không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là 'bệ đỡ' cho những mô hình kinh doanh tử tế phát triển", bà Kim Anh nhấn mạnh.