Khu vực Tây Bắc: 'Át chủ bài' để TP.HCM hiện thực hóa khát vọng từ Nghị quyết 57 24/04/2026 14:39

(PLO)- Nghị quyết 57 mở ra một định hướng phát triển mới cho TP.HCM, đặt KHCN và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng.

Tuy nhiên, để biến định hướng thành hiện thực, thành phố cần một không gian đủ lớn, có tính kết nối để triển khai các ngành kinh tế giá trị cao. Trong bối cảnh đó, khu vực Tây Bắc đang dần hiện lên như một vùng đất chiến lược, hội tụ những điều kiện then chốt để gánh vác vai trò này.

Nghị quyết 57 được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM thoát khỏi mô hình phát triển cũ, vươn mình lên một tầm cao mới.

Không gian chiến lược cho các ngành công nghệ lõi

Nghị quyết 57 xác định KH-CN và Đổi mới sáng tạo là ưu tiên quốc gia hàng đầu trong "Kỷ nguyên vươn mình". Trong đó, TP.HCM được định hướng trở thành hạt nhân thực thi khát vọng này tại phía Nam, tập trung vào các công nghệ lõi như: AI, Chíp bán dẫn, Dữ liệu lớn (Big Data).

Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, để cạnh tranh ở quy mô toàn cầu, Việt Nam cần chấp nhận dịch chuyển sang mô hình phát triển dựa trên công nghệ, đồng thời tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá như chip, AI hay vật liệu mới. Điều đó đồng nghĩa với việc cần những không gian phát triển hoàn toàn mới, đủ tiêu chuẩn để triển khai các ngành công nghệ lõi. Đây cũng chính là bài toán mà TP. HCM đang tập trung đi tìm lời giải.

Tại thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước, các khu vực hoặc đã gần như khai thác hết dư địa, hoặc đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Trong khi đó, nhu cầu dành cho các tổ hợp công nghệ thế hệ mới ngày càng cao, đòi hỏi quỹ đất đủ lớn và môi trường vận hành ổn định.

Và Tây Bắc là khu vực duy nhất của TP.HCM còn sở hữu đồng thời cả hai yếu tố đó. Khu vực này, với Hóc Môn và Củ Chi, vẫn còn quỹ đất liền khối, đủ rộng để xây dựng các KCN công nghệ cao thế hệ mới cùng các siêu đô thị tri thức phục vụ cho đội ngũ chuyên gia tại đây.

Nhưng lợi thế lớn nhất không nằm ở diện tích mà ở địa hình. TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định Hóc Môn và Củ Chi nằm trên vùng đất cao tự nhiên, ít chịu ảnh hưởng của triều cường, trong khi nhiều khu vực khác của TP.HCM đang đối mặt với rủi ro ngập lụt ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc ưu tiên phát triển về hướng Tây Bắc giúp thành phố tránh được chi phí lớn cho các giải pháp xử lý ngập trong tương lai.

Lợi thế này đặc biệt quan trọng đối với các hạ tầng công nghệ có giá trị đầu tư lớn. Nhìn ở tầm chiến lược, khu vực Tây Bắc đang cung cấp đúng “điều kiện vật lý” mà TP.HCM đang thiếu để triển khai các ngành kinh tế giá trị cao, nền tảng để thành phố tiến gần hơn tới mục tiêu nâng cấp mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết 57.

Các nhà máy chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu luôn yêu cầu khắt khe về vị trí và môi trường vận hành.

Bên cạnh điều kiện tự nhiên, vị trí kết nối giúp Tây Bắc TP. HCM gia tăng vai trò trong cấu trúc phát triển mới. Sở hữu vị trí độc tôn trên trục đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), vùng đất này đóng vai trò như gạch nối giữa trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam với Tây Ninh và thị trường Campuchia đầy tiềm năng. Tuyến đường này cũng sẽ giúp kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế ASEAN, thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu linh kiện và thiết bị công nghệ.

Đó cũng là một trong những lý do TP.HCM lựa chọn Hóc Môn và Củ Chi để xây dựng 2 trong số 8 trung tâm logistics quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM thành trung tâm logistics tầm cỡ Đông Nam Á.

Trong khi đó, tuyến Metro số 2 và Vành đai 3 sau khi hoàn thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, giúp thu hút các chuyên gia, giảng viên và cộng đồng tri thức từ trung tâm thành phố và quốc tế về làm việc tại các khu công nghệ cao và trung tâm logistics quy mô lớn ở khu vực phía Tây.

Chính hệ thống giao thông đồng bộ trị giá hàng tỷ USD khi hình thành không chỉ là các tuyến đường giao thông bình thường mà sẽ là "mạch máu" giao thương giữa TP.HCM đi quốc tế, đưa Tây Bắc trở thành trạm dừng chân đầu tiên và quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng khu vực, thành "phễu" hút vốn, hút nhân lực theo cả hai chiều.

Tây Bắc TP.HCM sở hữu những lợi thế đặc biệt để phát triển đô thị tri thức – kinh tế tri thức.

Từ cửa ngõ kết nối đến hạt nhân đô thị tri thức

Để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, TP.HCM đặt mục tiêu đưa kinh tế số đạt 30–40% GRDP, tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng lên 18%, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố xác định phải có đột phá từ kinh tế tri thức và cần một nguồn nhân lực tri thức trình độ cao khổng lồ. Với hơn 60 trường đại học và học viện cùng hàng chục viện, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu, TP.HCM có lợi thế rất lớn về nguồn nhân tài.

Nhưng, như nhận xét của PGS.TS Lê Hoài Quốc, Chủ tịch Hội Tự động hóa TP.HCM, Việt Nam lâu nay thiếu các thiết chế trung gian để liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, khiến quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển khu vực Tây Bắc thành đô thị tri thức mang ý nghĩa then chốt. Đây sẽ là không gian tích hợp các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D và doanh nghiệp công nghệ trong một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Khi cơ chế “3 nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) được vận hành hiệu quả, khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng sẽ được rút ngắn, tạo điều kiện cho các công nghệ như AI hay Big Data nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Sự hình thành các cụm Innovation Hub, Startup Hub tại khu vực này sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM. Đồng thời, với dư địa phát triển lớn, vùng Tây Bắc có khả năng xây dựng các khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống và làm việc của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động tri thức.

Từ đó, Tây Bắc sẽ có tiềm năng gánh vác sứ mệnh trở thành "Thung lũng Silicon" của TP.HCM.

Với vị thế địa chính trị độc nhất, quỹ đất chiến lược, địa hình an toàn và hạ tầng đang hoàn thiện với tốc độ chưa từng có, Tây Bắc đang âm thầm nhưng quyết liệt trở thành chìa khóa để TP.HCM thực hiện sứ mệnh "đầu tàu" kinh tế tri thức theo tinh thần Nghị quyết 57.