ĐHCĐ Masan 2026: Tổng giám đốc lý giải vì sao cổ phiếu bị định giá thấp 24/04/2026 14:25

Mở đầu Đại hội, Chủ tịch Masan, ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh 2026 là năm đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của tập đoàn.

Sau ba thập kỷ nhìn lại, ông Quang cho rằng hành trình phát triển không chỉ giúp doanh nghiệp lớn mạnh mà bản thân ông cũng trưởng thành hơn, nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn và kiên định hơn với con đường phát triển bền vững, nơi thành công luôn song hành cùng việc tạo ra những giá trị thiết thực, tích cực cho xã hội.

Đáng chú ý, ông Quang tiết lộ: "7 năm trước khi tiếp nhận WinCommerce vào Tập đoàn Masan, ngay lập tức Masan đã gánh khoản lỗ lên đến 3.000 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công ty WinCommerce được kỳ vọng sẽ hoàn trả lại cho quý vị cổ đông đầy đủ 3.000 tỉ đồng đó trong năm nay".

Chủ tịch Masan, ông Nguyễn Đăng Quang.

Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám đốc WinCommerce cho biết thêm: "Chúng tôi đã tạo nên bước chuyển mình ngoạn mục, khi biến một công ty từng ghi nhận mức lỗ khoảng 4.000 tỉ đồng thành công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Trong giai đoạn 2025–2026, WinCommerce không chỉ duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực mà còn đạt lợi nhuận khoảng 3.000 tỉ đồng".

Chia sẻ về chiến lược phát triển của WinCommerce trong 5 năm tới, bà Phương nói: "Chúng tôi xác định WinCommerce sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện và tối ưu mô hình siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Thứ hai, phát triển các mô hình linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng khu vực, từ đô thị đến nông thôn. Thứ ba, tăng tốc mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, hướng tới mốc 6.000 điểm bán vào năm 2026".

Trả lời câu hỏi thắc mắc của cổ đông “Vì sao cổ phiếu bị định giá thấp?”, Tổng giám đốc Masan Danny Lê cho biết hiện cổ phiếu của Masan nhìn chung dưới giá trị thật. Hiện Masan chủ yếu được định giá dựa trên Masan Consumer (MCH) và mảng khai khoáng, trong khi các mảng kinh doanh quan trọng khác như Masan MeatLife (MML), Phúc Long và WinCommerce vẫn chưa được phản ánh vào giá cổ phiếu.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu Masan đang giao dịch với mức chiết khấu khoảng 60%. Trong thời gian tới, giá trị của 3 mảng kinh doanh này sẽ dần cải thiện. Do đó, nhà đầu tư có thể tự tin về sự ổn định và chất lượng cổ phiếu của Masan (Masan Group).

Bên cạnh đó, ông Danny Lê nhận định những biến động địa chính trị có thể tạo áp lực nhất định lên tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với nền tảng kinh doanh và đà cải thiện nội tại, Masan vẫn có cơ sở để duy trì sự tự tin về triển vọng tăng trưởng. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một thị trường mới nổi năng động, cổ phiếu Masan được kỳ vọng sẽ hưởng lợi và tăng trưởng đồng hành cùng xu hướng phát triển này.

Năm nay, Masan trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 93.500 - 98.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 10% - 20% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến dao động trong khoảng 7.250 - 7.900 tỉ đồng, tăng 7% - 17%. Đáng chú ý, toàn bộ lợi nhuận năm 2025 sẽ được giữ lại để phục vụ chiến lược tái đầu tư, không thực hiện chia cổ tức.