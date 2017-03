Giá ô tô sẽ giảm gần một nửa sau bốn năm nữa?

Thuế suất TTĐB đối với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống theo dự thảo luật: - Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm3 trở xuống: Từ ngày 01-7-2016 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 1-1-2018 áp dụng thuế suất 30% (giảm 15% so với hiện hành), từ ngày 1-1-2019 áp dụng thuế suất 20% (giảm 25% so với hiện hành). - Loại có dung tích xi lanh trên 1.000 cm3 đến 1.500 cm3: Từ ngày 01-7-2016 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 01-01-2018 áp dụng thuế suất 35% (giảm 10% so với hiện hành), từ ngày 1-1-2019 áp dụng thuế suất 25% (giảm 20% so với hiện hành). - Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3: Từ ngày 1-1-2018 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 1-1-2019 áp dụng thuế suất 30% (giảm 15% so với hiện hành). - Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3: Giữ thuế suất 50% như hiện hành. - Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3: Từ ngày 1-1-2018 áp dụng thuế suất 55% (tăng 5% so với hiện hành), từ ngày 1-1-2019 áp dụng thuế suất 60% (tăng 10% so với hiện hành). - Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3: Từ ngày 1-7-2016 áp dụng thuế suất 90% (tăng 30% so với hiện hành). - Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3: Từ ngày 1-7-2016 áp dụng thuế suất 110% (tăng 50% so với hiện hành). - Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3: Từ ngày 1-7-2016 áp dụng thuế suất 130% (tăng 70% so với hiện hành). - Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3: Từ ngày 1-7-2016 áp dụng thuế suất 150% (tăng 90% so với hiện hành).