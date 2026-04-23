Vissan giảm lợi nhuận để bình ổn giá, chuẩn bị di dời nhà máy 23/04/2026 20:13

(PLO) - Theo lãnh đạo công ty Vissan, năm 2025 thị trường thực phẩm tiếp tục chịu áp lực, công ty cắt giảm chi phí nội bộ và chấp nhận giảm biên lợi nhuận để duy trì giá bán ổn định cho người tiêu dùng.

Ngày 23-4, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Vissan cho biết, năm 2025 sức mua giảm và giá nguyên nhiên liệu tăng mạnh. Cụ thể, giá heo hơi có thời điểm chạm mốc 74.000 đồng/kg, bao bì tăng 30-40%, nguyên liệu nhập khẩu tăng 10-20%.

Để ứng phó, Vissan cắt giảm chi phí và giảm biên lợi nhuận nhằm bình ổn giá, đồng thời ứng dụng công nghệ để tối ưu chi phí nhân công.

Ban lãnh đạo Công ty Vissan tại đại hội.

Năm 2025, doanh thu thuần đạt 2.972 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 105 tỉ đồng. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.270 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 115,6 tỉ đồng; đồng thời tập trung chuẩn bị dự án di dời nhà máy về Tây Ninh (dự kiến khởi công quý III-2026).

Về lộ trình di dời, ông Lê Minh Tuấn cho biết dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2027 và có thể kéo dài sang 2028 do khối lượng thiết bị lớn. Thách thức lớn nhất của việc di dời là nhân sự. Lao động phải chuyển từ TP.HCM về Tây Ninh, gây áp lực về chi phí sinh hoạt và việc ổn định gia đình.

Ông Tuấn nói: "Chúng tôi mong UBND TP.HCM, các sở, ngành và nhà đầu tư tiếp quản mặt bằng chia sẻ, hỗ trợ chi phí di dời, đào tạo lao động địa phương. Đồng thời hỗ trợ chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên khi thực hiện dự án".

Để không đứt gãy chuỗi cung ứng trong quá trình di dời, công ty sẽ chuẩn bị sẵn nguồn hàng dự trữ và dùng đội ngũ hiện tại để đào tạo cho lao động địa phương trước khi vận hành nhà máy mới.