Chồng thụ án tội cướp, vợ ly hôn để ổn định nuôi con

Theo trình bày của chị P., chị và anh C. tự nguyện kết hôn với nhau năm 2007, có đăng ký kết hôn. Sau khi cưới, vợ chồng chung sống hạnh phúc, sinh được một người con. Sau đó thì anh C. không chăm lo gia đình, lại hay xúc phạm chị P. Từ đó tình cảm vợ chồng rạn nứt, hai người thường xô xát, cãi vã nhau. Đến năm 2012, anh C. bị tòa án xử phạt tù về tội cướp tài sản, đang thi hành án. Hiện nay tình cảm vợ chồng không thể nào hàn gắn được nên chị P. xin ly hôn để ổn định cuộc sống, nuôi dạy con.

Bị đơn C. đang thi hành án phạt tù nên không có mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai đồng ý ly hôn với chị P., đồng ý giao con chung cho chị P. nuôi dưỡng và đề nghị tòa xử vắng mặt.

Xét thấy lý do xin ly hôn của nguyên đơn chính đáng, mục đích hôn nhân của cả hai không đạt được… nên tòa xử cho họ được ly hôn. Tòa cho chị P. được tiếp tục nuôi dưỡng con chung, anh C. không phải cấp dưỡng nuôi con…