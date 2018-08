Tiếp tục thả thêm một bị can vụ trộm vàng khó xử ở Bình Chánh

Mới đây, Trần Vinh Sang - một bị can trong vụ trộm vàng khó xử ở Bình Chánh mà Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành cấm đi khỏi nơi cư trú. Lý do để Sang được VKSND huyện Bình Chánh cho tại ngoại là Sang tham gia vụ trộm vàng với vai trò đồng phạm hưởng lợi 5 triệu đồng, giá trị không lớn, Sang có nơi cư trú rõ ràng, lại được gia đình bảo lĩnh.

Như vậy, cho đến nay, trong bốn bị can kêu oan của vụ án, Sang là bị can duy nhất được tại ngoại.

Phiên tòa gần đây nhất được mở gần một năm trước, ngày 28-9-2017. Sau khi HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần nữa thì hai bị can nhận tội được tại ngoại, còn bốn người đang kêu oan vẫn bị tạm giam.

Vụ án này đã được TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần với các yêu cầu như trích xuất camera, giám định dấu vân tay, dấu vết tội phạm để lại nhà bị hại...



Trần Vinh Sang (đứng) tại phiên tòa gần đây nhất ngày 28-9-2017.

Người nhà của Sang nhiều lần đến VKSND huyện Bình Chánh… đòi con và đòi làm chứng cho sự ngoại phạm của Sang. Họ cho rằng từ đêm đến sáng ngày vụ trộm xảy ra, Sang ngủ ở nhà với cháu.



Gia đình Sang cũng đã gởi đơn kêu oan và trình bày đến Ban Nội chính Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đã trực tiếp nhận đơn kêu oan của mẹ Sang.



Như đã thông tin, tháng 7-2015, nhà bà Nguyễn Thị Năm ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM bị trộm vào nhà lấy đi nhiều vàng, nữ trang và tiền mặt. Tài sản bị trộm qua định giá là 334 triệu đồng.



Trong sáu bị can, có Thuận và Diệp Ngọc Quang cùng chưa thành niên và nhận tội từ đầu. Bốn bị can còn lại, hai bị can kêu oan từ đầu, hai bị can còn lại khi nhận tội, khi kêu oan.