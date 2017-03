Vụ chai nước có ruồi: 'Điều tra viên chính có dấu hiệu không khách quan'

Tại phòng xử hiện có khá đông người tham dự và nhiều báo đài đến đưa tin. Tòa cũng tạo điều kiện tối đa cho các PV tác nghiệp.

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát gồm một nhóm, đến từ sớm. So với quyết định đưa vụ án ra xét xử thư ký tại phiên tòa có thay đổi và được chủ tọa thông báo trong phần làm thủ tục.

Vật chứng của vụ án gồm chai nước có ruồi, hai đĩa CD và một điện thoại di động của bị cáo dùng để liên lạc với Công ty Tân Hiệp Phát cũng được đưa đến phiên tòa.

Đại diện VKS tại tòa.

Như đã đưa tin, chủ tọa là Thẩm phán Võ Trung Hiếu, hai KSV là hai ông Võ Hồng Phương và Võ Hải Phương. Có hai luật sư bào chữa miễn phí cho bị cáo Minh, Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát được tòa xác định là nguyên đơn dân sự cũng mời một luật sư bảo vệ cho mình. Có tất cả sáu nhân chứng được tòa triệu tập đến tòa để làm chứng trong vụ án này.

Ông Trương Tiểu Long là nhân viên của Tân Hiệp Phát là người trực tiếp giao dịch với bị cáo được tòa xác định là nhân chứng và không có mặt tại phiên xử.

LS Phạm Hoài Nam bào chữa cho bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên chính đến tòa vì đây là người tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ đại diện của Tân Hiệp Phát. Vì có dấu hiệu cho thấy hành vi của điều tra viên không vô tư khách quan. Quá trình điều tra đã cho phép LS của Tân Hiệp Phát hỏi cung bị can ngày 15-5 là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

LS cũng đề nghị tòa triệu tập các giám định viên đến tòa để làm rõ các vấn đề giám định. LS cũng đề nghị cho bị cáo tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bốn người làm chứng rất quan trọng đề nghị phải có đầy đủ, trong khi tại tòa vắng 4/6 nhân chứng. Đề nghị bổ sung thêm người làm chứng là vợ ông Giàu (được xác định là người làm chứng) vì là người biết rõ sự việc.

Trong khi LS Nguyễn Tấn Thi lại đề nghị tiếp tục để các bên trình bày hết ý kiến, nếu có gì chưa rõ thì trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo đó LS này đề nghị tòa thay đổi tư cách của người làm chứng thành những người liên quan vì cho rằng tòa xác định chưa khách quan.

LS Thi cũng đề nghị xem xét lại địa vị tố tụng của LS Công ty Tân Hiệp Phát đã tham gia hỏi cung bị cáo với sự đồng ý của điều tra viên nói trên. Họ có thể giữ kín bí mật điều tra nhưng địa vị pháp lý của họ rất dễ tiết lộ. Vụ án này không thể xét xử nếu những nội dung điều tra bị lộ...

LS bảo vệ cho Tân Hiệp Phát Nguyễn Đức Hoàng (đoàn TP.HCM) cho rằng ông không ý kiến về thủ tục. Nhưng do LS của bị cáo đề nghị xem xét tư cách tham gia phiên tòa của ông thì ông không đồng ý. Bởi ý kiến đó dựa trên suy nghĩ cá nhân, theo luật thì ông vẫn được tham gia...

Trước đó khi tòa hỏi thì đại diện VKS cho rằng tòa đã thực hiện đầy đủ thủ tục và đề nghị tiếp tục xét xử. Nhưng sau khi LS hai bên “đấu” nhau thì VKS lại đứng lên nêu ý kiến. Đề nghị xem xét tư cách LS Tâm là không có cơ sở. Không có cơ sở triệu tập giám định viên. Việc LS bị cáo đề nghị thay đổi một số nhân chứng thành người liên quan cũng không có cơ sở. Việc triệu tập thêm nhân chứng cũng không cần thiết thì quá trình điều tra đã làm rõ.

Trước tình huống này, tòa tuyên bố tạm nghỉ để hội ý.

Bị cáo Võ Văn Minh tại tòa sáng nay. Ảnh: Hoàng Nam

Bà Thảo, người làm chứng

Cơ quan báo chí tham dự tòa

9h00. Sau khoảng 15 phút hội ý, tòa tuyên bố xét các ý kiến đề nghị yêu cầu tòa hoãn xử không có căn cứ, nên tòa sẽ vẫn tiếp tục làm việc.

Hiện bắt đầu phần tranh luận, KSV đang đọc cáo trạng.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 27-1, tại một quán cà phê thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang Võ Văn Minh, bán quán cơm tại huyện Cái Bè, đang nhận 500 triệu đồng của Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai cuối tháng 12-2014, lúc đem chai nước ngọt hiệu Number One để bán cho khách, Minh phát hiện bên trong chai có con ruồi nên đã gọi điện thoại báo công ty này. Sau đó, Minh yêu cầu công ty nói trên phải đưa cho Minh 1 tỉ đồng, nếu không sẽ phát tờ rơi, cung cấp thông tin cho báo chí đăng. Sau nhiều lần thương lượng, công ty đã đồng ý đưa Minh số tiền là 500 triệu đồng, đồng thời trình báo vụ việc cho công an. Khi Minh đang nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Ngày 7-2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định vụ chai nước Number One bằng nhựa của Công ty Tân Hiệp Phát do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang trưng cầu giám định. Nội dung kết luận: “Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number One gửi giám định, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra. Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi”.

9h15. Kết thúc phần công bố cáo trạng, chuyển qua phần thẩm vấn.



Hội đồng xét xử



Luật sư Hoàng bảo vệ quyền lợi cho Công ty Tân Hiệp Phát



Luật sư Thi và luật sư Nam bào chữa miễn phí cho bị cáo

HĐXX đang thẩm vấn bị cáo việc phát hiện ra con ruồi trong chai nước.