Thụy Điển báo động nạn cưỡng hiếp tại đại nhạc hội

Cảnh sát Thụy Điển cho biết hiện đang điều tra 4 vụ hiếp dâm và 22 vụ quấy rối tình dục trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc Bravalla.

Lễ hội này kéo dài ba ngày gần thị trấn Norrkoping, miền nam Thụy Điển, và kết thúc vào ngày 1-7.



Ngày 30-6, một bé gái vị thành niên đã bị xâm hại tình dục trong một buổi hòa nhạc của nhạc sĩ Håkan Hellström, cảnh sát cho biết vào ngày 1-7. Hiện giới chức trách cũng đang tiến hành điều tra nhiều vụ quấy rối tình dục khác.

Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc, FKP Scorpio đã lên án các vụ tấn công tình dục và tuyên bố sẽ hủy bỏ sự kiện âm nhạc này trong năm tới. "Chúng tôi vô cùng hối tiếc và lên án vụ việc này. Điều này thật sự không ổn. Chúng tôi không chấp nhận được chuyện này lại xảy ra tại lễ hội" - công ty cho biết.



Lễ hội âm nhạc Bravalla của Thụy Điển thường xuyên xảy ra nhiều vụ tấn công tình dục. Ảnh: REUTERS

Ban tổ chức cho rằng tình trạng này đã vượt ra khỏi khuôn khổ lễ hội Bravalla và các sự kiện âm nhạc nói chung, nó dấy lên một làn sóng báo động cho toàn Thụy Điển. Công ty FKP Scorpio bác bỏ tin tức rằng hủy bỏ sự kiện là do tổn thất tài chính trong năm ngoái, chứ không phải do lo ngại an ninh hay vấn về đạo đức.

Trong khi đó, các cáo buộc về tội tấn công tình dục vẫn tiếp tục tăng lên. Ngày 2-7, cảnh sát cho biết có thêm ba phụ nữ đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi phạm nào. Tuy nhiên, giới chức trách đã khen ngợi quyết định hủy bỏ sự kiện của ban tổ chức.

Trước thực trạng nhiều vụ tấn công tình dục diễn ra tại lễ hội, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã gọi những tội ác này là "những hành động ghê tởm" và phải được chấm dứt.

Ông Jan Bjorklund, Chủ tịch Đảng Tự do của Thụy Điển cũng lên án các vụ tấn công, gọi đây là "những sự kiện tàn bạo”. Ông Bjorklund nói vào ngày 2-7: "Lễ hội đáng lẽ là một nơi mọi người tận hưởng niềm vui. Tất cả cộng đồng, tổ chức, cảnh sát và chính chúng ta cần phải mạnh tay để chấm dứt tình trạng tấn công tình dục với phụ nữ".

Lễ hội này đã thu hút sự chú ý vì từng xảy ra nhiều vụ tấn công tình dục. Năm ngoái, lễ hội cũng đã có tới 5 vụ hiếp dâm nghiêm trọng và nhiều vụ quấy rối tình dục khác đã được báo cáo lên cảnh sát.