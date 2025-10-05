Bí ẩn kinh hoàng bên trong căn nhà của một nhiếp ảnh gia 05/10/2025 15:30

(PLO)- Những bằng chứng bên trong căn nhà của Joseph Naso, bao gồm “Danh sách 10”, đưa các nhà điều tra đến với vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng.

Vào tháng 4-2010, viên chức quản chế thực hiện một chuyến thăm bất ngờ đến nhà Joseph Naso – một người nhiếp ảnh gia cao tuổi, yếu ớt ở bang Nevada (Mỹ). Viên chức này không hề biết rằng mình sắp bước vào hang ổ bí mật của một kẻ giết người hàng loạt.

Khi vào bên trong nhà của Naso, viên chức quản chế phải nhanh chóng gọi hỗ trợ.

“Tôi đã đến một số hiện trường vụ án khá kinh hoàng, nhưng nhà của Naso còn ám ảnh về mặt cảm xúc hơn hầu hết các vụ án tôi từng chứng kiến” – cảnh sát trưởng Wendell Anderson kể lại.

Vậy, điều gì bên trong ngôi nhà mà khiến nhà chức trách cảm thấy kinh hãi như vậy?

Những phát hiện rợn người

Trong nhà Naso, nhà chức trách đã phát hiện ra những hình nhân nữ, mặc đồ lót, tóc tai bù xù và trang điểm kỹ lưỡng, treo cổ bằng quần tất. Họ cũng phát hiện cửa sổ bị bịt kín bằng ván, hai căn phòng khóa từ bên ngoài và “hàng nghìn bức ảnh” của 250 phụ nữ khác nhau, đã chết hoặc dường như bất tỉnh, bị trói.

Joseph Naso tại tòa vào năm 2013. Ảnh: MARIN INDEPENDENT JOURNAL

Trong quá trình khám xét ngôi nhà đáng sợ này, các nhà điều tra cũng phát hiện ra “Danh sách 10” – một danh sách viết tay tên các nạn nhân và địa điểm. Danh sách này được cho do Naso viết nguệch ngoạc. Danh sách này bao gồm những cái tên như “Cô gái gần Healdsburg”, “Cô gái trên núi Tam”.

Ban đầu, họ không hiểu danh sách viết gì. Nhưng sau đó, họ mở két sắt của Naso và phát hiện ra một mẩu tin về người phụ nữ mất tích tên Pamela Parsons được dán trên một mảnh bìa cứng. Ở mặt sau của mảnh bìa cứng, Naso đã dán ảnh ông này chụp một người phụ nữ dường như đã chết, nằm dài trên ghế sofa trong bộ đồ lót.

Về cô Parsons, không lâu sau khi mất tích vào tháng 9-1993, cô được tìm thấy đã chết trong một vườn cây ăn quả ở một vùng hẻo lánh Linda, quận Yuba, bang California (Mỹ). Chi tiết dường như trùng khớp với trong danh sách của Naso khi số 9 trong danh sách này là “Cô gái đến từ Linda”.

Nhà chức trách nhận ra đó thực chất là một danh sách giết người.

“Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã chuyển từ việc kiểm tra quản chế thường lệ sang việc thốt lên 'Trời ơi, chúng ta có một kẻ giết người hàng loạt'" – ông Rick Brown, trung sĩ thuộc Đơn vị Tội phạm Nghiêm trọng thuộc Cơ quan An ninh Nevada, nói.

Theo điều tra, trong nhiều năm, Naso đã giả dạng thành một người đàn ông giản dị và một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, giữ bí mật về hành động mờ ám của mình. Trong quá trình đó, Naso từng bị quản chế vì tội ăn cắp đồ lót phụ nữ.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Naso là kẻ giết người hàng loạt. Naso được truyền thông gọi là "Sát nhân chữ cái" vì sở thích giết nạn nhân có tên và họ bắt đầu bằng cùng một chữ cái. Naso bị kết án vào năm 2013 ở tuổi 79 vì tội giết 4 phụ nữ, bao gồm Parsons, Roxene Roggasch, Carmen Colon và Tracy Tafoya. Theo đài Fox News, các vụ án này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1994.

Những bí ẩn chưa lời giải

Về 6 người còn lại trong danh sách của Naso, các nhà điều tra đã xác định được 2 người trong số họ nhưng 4 người còn lại vẫn là ẩn số. Nhiều năm sau đó, điều tra viên Ken Mains phụ trách vụ án đã nhận được sự trợ giúp bất ngờ để giải quyết những bí ẩn này.

Tháng 6-2022, ông Mains nhận được một lá thư từ William Noguera – một tử tù đang thụ án tại nhà tù San Quentin ở quận Marin, California. Noguera cho biết đã dành hàng giờ nói chuyện với Naso trong sân nhà tù và được Naso kể cho nghe nhiều chuyện.

"Tôi đã không trình thông tin này cho cơ quan thực thi pháp luật vì tôi không thể chứng minh bằng chứng tôi đã thu thập được. Để làm được điều đó, tôi cần một điều tra viên chuyên nghiệp. Tóm lại, tôi cần anh ghép các mảnh ghép lại với nhau, điều mà tôi không thể làm được khi ở trong tù" - lá thư viết.

Theo Noguera, Naso được cho là đã thú nhận với tử tù này rằng mình đã giết 26 phụ nữ. Naso cũng kể rằng “Danh sách 10” chỉ là "những người ông ta yêu thích". Ngoài ra, theo tử tù Noguera, công việc nhiếp ảnh gia của Naso không chỉ mang lại cho ông ta cảm giác "quyền lực" mà còn cung cấp cho ông ta vỏ bọc hoàn hảo để dụ những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin vào bẫy.

Về lý do tại sao Noguera sẵn sàng tố cáo bạn tù của mình, tất cả đều xuất phát từ mong muốn được chuộc lỗi của chính ông ta.

Theo Oxygen, Noguera chịu án tù sau khi giết mẹ của bạn gái mình vào năm 1983. Trong một cuộc gọi điện thoại được ghi âm từ nhà tù, Noguera khai với điều tra viên Mains rằng mẹ của bạn gái Noguera đã ép cô phá thai và quyết định đó đã "hủy hoại" ông, khiến ông nổi cơn thịnh nộ.

"Tôi đã cướp đi một mạng sống. Và bởi vì tôi đã cướp đi mạng sống đó nên tôi muốn đền bù. Và có những gia đình nạn nhân muốn có câu trả lời. Nhưng họ chưa bao giờ có được" – Nouguera nói với ông Mains.

Nhờ vào lời kể của Noguera, ông Mains sau đó đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ mất tích tên là Charlotte Cook. Thi thể của cô gái 19 tuổi được tìm thấy dưới chân một vách đá trên bãi biển Thornton ở TP Daly, California. Cô đã bị siết cổ bằng thắt lưng áo choàng, trùng khớp với phương thức giết người của Naso.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.