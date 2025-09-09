Xúc động câu chuyện người 'không tay' 09/09/2025 14:30

(PLO)- Vượt qua nghịch cảnh bị mất hai tay, anh Lý Hướng Dương vẫn sống một cuộc đời đầy màu sắc thậm chí còn đi giao đồ ăn, viết thư pháp, làm thiện nguyện.

Cảnh một người đàn ông mất hai tay ở miền trung Trung Quốc ngày ngày đi giao đồ ăn bằng xe một bánh khiến dư luận xúc động. Buổi tối, anh lại ngồi vỉa hè, kẹp bút giữa những ngón chân để viết thư pháp bán kiếm sống, theo tờ South China Morning Post.

Người đàn ông ấy là Lý Hướng Dương, 30 tuổi, quê tỉnh Hồ Nam. Hiện anh Lý đang sống cùng vợ và 2 con nhỏ.

Sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo, khi mới 4 tuổi, anh Lý bị điện giật phải chịu cắt cụt cả hai tay.

“Những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể bước tiếp, không cần mãi nghĩ ngợi hay than vãn” - anh Lý chia sẻ với tờ Jimu News.

Anh Lý Hướng Dương, người đàn ông mất hai tay trong một tai nạn thời thơ ấu, tâm sự rằng không có ích gì khi cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Ảnh: SCMP

Năm 8 tuổi, anh Lý bắt đầu tập viết thư pháp bằng chân để phụ giúp cha mẹ. Đến tháng 7 năm nay, khi hai con chuẩn bị vào mẫu giáo, chi phí tăng cao, anh Lý nhận thêm việc giao đồ ăn bán thời gian.

Mỗi ngày, anh Lý đeo thùng giao hàng trên lưng, giữ thăng bằng trên chiếc xe một bánh, dùng môi điều khiển điện thoại buộc vào phần tay cụt để gọi cho khách.

Dù khó khăn, anh Lý nhận được nhiều sự giúp đỡ: nhân viên nhà hàng hỗ trợ xếp đồ, khách hàng chủ động xuống tận nơi nhận hàng, đồng nghiệp chỉ cho mẹo tiết kiệm thời gian. Một chủ quán mì gần nơi anh Lý làm việc còn thường xuyên tặng nước uống và bữa ăn miễn phí.

Trong tháng đầu tiên, anh Lý hoàn thành gần 200 đơn, kiếm được 1.300 nhân dân tệ (khoảng 180 USD). Số tiền đầu tiên anh quyên góp hết cho một tổ chức từ thiện.

“Tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ. Giờ tôi muốn trao lại sự tử tế đó” - anh Lý nói.

Anh Lý Hướng Dương - người đàn ông mất hai tay đã thành thạo nghề giao đồ ăn nhờ sự chăm chỉ và sự giúp đỡ của mọi người. Ảnh: SCMP

Đến tháng 8, anh Lý có ngày giao tới 40 đơn. Tuy nhiên, nguồn thu chính vẫn là việc viết thư pháp vào buổi tối. Tại các điểm du lịch, anh Lý ngồi viết những chữ như “thiên đạo thù cần” (trời thưởng cho người chăm chỉ) hay “phú quý”, thu hút đông du khách ghé mua.

Theo tờ Xiaoxiang Morning Post, chính quyền địa phương đã cấp cho anh Lý sạp hàng miễn phí và nhà ở xã hội với mức thuê chỉ 2.000 nhân dân tệ (280 USD) mỗi năm.

Ngoài mưu sinh, anh Lý còn tham gia công tác xã hội, thường xuyên đến vùng quê nói chuyện, truyền cảm hứng cho trẻ em bị bỏ lại, thậm chí nhận đỡ đầu học phí cho một số em.

Anh Lý - người đàn ông mất hai tay ở Trung Quốc - cùng người vợ. Ảnh: SCMP

“Tôi muốn nhiều người thấy rằng, ngay cả khi không có tay, một người vẫn có thể nỗ lực để sống" - anh Lý chia sẻ.

Câu chuyện của anh Lý nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận hàng nghìn bình luận cảm phục.

“Anh ấy là một người kiên cường và mạnh mẽ, còn hơn rất nhiều người có đầy đủ tứ chi” - một cư dân mạng viết.

Từ một cậu bé bị mất hai tay vì tai nạn, anh Lý nay trở thành biểu tượng nghị lực, truyền đi thông điệp giản dị: chỉ cần không bỏ cuộc, con người luôn tìm được cách để bước tiếp.