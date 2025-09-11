CHÙM ẢNH: Vây bắt báo hoang dã trên mái nhà dân 11/09/2025 10:42

(PLO)- Lực lượng hỗ trợ được triển khai ngay trong đêm và mất 20 phút để vây bắt một cá thể báo hoang dã trên mái nhà của một người dân gần thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Lực lượng Phòng vệ dân sự Malaysia triển khai lực lượng hỗ trợ ngay trong đêm sau khi nhận được tin có một con báo hoang dã xuất hiện trong khu dân cư ở quận Gombak (bang Selangor, tiếp giáp phía bắc vùng thủ đô Kuala Lumpur), tờ The Straits Times đưa tin hôm 10-9.

Khoảng 1 giờ sáng 8-9 (tức 0 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), người dân tại Gombak sửng sốt phát hiện một con báo hoang dã trong khu vực, sau đó trèo lên nằm yên tĩnh trên mái nhà của một hộ dân trong vùng.

Lực lượng Phòng vệ dân sự Malaysia tại khu vực Kuala Lumpur đã nhanh chóng tới hiện trường và xác định đây là một cá thể báo gấm trưởng thành.

Một con báo hoang dã được phát hiện trên mái nhà người dân ở quận Gombak (bang Selangor, Malaysia) vào khoảng 1 giờ sáng 8-9. Ảnh: HARIAN METRO

Lực lượng chức năng đã mất gần 20 phút để vây bắt con vật bằng lưới. Cá thể báo đưa tới bàn giao cho Sở Công viên quốc gia và động vật hoang dã Kuala Lumpur để xử lý theo quy trình.

Báo gấm là loài động vật được bảo vệ ở cấp độ cao nhất ở Malaysia, không được phép săn bắt, mua bán, vận chuyển hay giữ làm vật nuôi.

Chủ căn nhà nơi xuất hiện cá thể báo hoang dã trên cho biết con vật “không hung dữ và trong tình trạng yếu ớt”.

Người dân địa phương cho biết đây không phải lần đầu tiên động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư. Trước đây, người dân từng phát hiện các cá thể cầy vòi hương, trăn, hổ “đi lạc” vào vườn nhà.

Cá thể báo gấm hoang dã "đi lạc" vào nhà dân ở quận Gombak (bang Selangor, Malaysia) vào khoảng 1 giờ sáng 8-9. Ảnh: X

Lực lượng chức năng Malaysia dùng vợt lưới để bắt con báo gấm tại quận Gombak (bang Selangor). Ảnh: X

