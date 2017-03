‘Bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng đúng quy trình’ (!)

‘Làm xiếc’ trong công tác cán bộ

“Nếu trường hợp ông Vũ Minh Hoàng được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND tỉnh Cần Thơ tuyển dụng, bổ nhiệm đúng như báo chí phản ánh thì từ điển cần phải bổ sung thêm một thành ngữ làm xiếc trong công tác cán bộ” - ngày 9-12, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nói với Pháp Luật TP.HCM. Theo ông Hùng, điều cần thiết hiện nay là phải yêu cầu tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan giải trình lý do vì sao lại có chuyện như thế. Sau khi xem xét các giải trình, nếu phát hiện có những vi phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý nghiêm minh để không xảy ra những trường hợp tương tự. Ông Hùng cho hay không biết gì về Vũ Minh Hoàng. Nhưng theo thông tin trên các phương tiện truyền thông thì ông Hoàng được cho là người có năng lực, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Vì thế, ông Hùng cũng đặt vấn đề: “Nếu ông Hoàng thực sự là người giỏi, có năng lực, là hiền tài thì chúng ta cần xem xét để có cách tiếp nhận cho phù hợp. Những người trẻ, giỏi giang, có đủ năng lực đảm nhiệm các chức vụ là vốn quý của đất nước. Nếu không có một quy trình tiếp nhận họ thì có thể xảy ra nguy cơ chảy máu chất xám như đã từng thấy”. “Những trường hợp người trẻ được bổ nhiệm gây bão dư luận gần đây gợi cho chúng ta phải suy nghĩ về quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức hiện nay. Nếu thực sự có những người giỏi giang, trẻ tuổi xứng đáng được gọi là “hiền tài”, Nhà nước phải nghiên cứu một quy chế, quy trình hợp lý để đặc cách tiếp nhận họ, cho họ an tâm cống hiến” - ông Hùng chia sẻ. CHÂN LUẬN Cần Thơ xin thì mình cho, chứ giữ người sẽ phí (!?) Cùng với ông Nguyễn Phong Quang, chiều 9-12 chúng tôi tiếp tục trao đổi thêm với ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. . Ông Hoàng chỉ nhận lương ở ban có hai tháng, vậy việc đánh giá hoàn thành tập sự như thế nào?

+ Ông Nguyễn Thanh Hải: Hết tập sự một năm thì đánh giá. Việc đánh giá dựa vào bên Đại sứ quán Nhật Bản, vì Hoàng học và sinh hoạt đảng bên đó hết. Người đi học thì đánh giá theo kết quả học tập. . Theo quy định, người được bổ nhiệm vụ phó phải có trình độ ĐH, cao cấp chính trị, thời gian công tác năm năm. Ông Hoàng có đủ điều kiện không? + Ông Nguyễn Thanh Hải: Quy định phải có cao cấp chính trị nhưng không có thì có thể tương đương, có nơi đề bạt rồi cử đi học sau. . Vì sao vừa bổ nhiệm ông Hoàng làm vụ phó thì 32 ngày sau ban lại đồng ý chuyển ông Hoàng về UBND TP Cần Thơ? + Ông Nguyễn Phong Quang: Theo quy chế mới, nhiệm vụ của ban tập trung vào các vấn đề quốc phòng, an ninh…, không phải là vấn đề xúc tiến đầu tư, trong khi TP Cần Thơ có nhu cầu rất lớn. Nên khi Cần Thơ xin thì mình cho, chứ giữ người sẽ phí (!?). Cái gốc vấn đề chỉ có vậy thôi. NHẪN NAM