Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhận thêm nhiệm vụ mới 22/04/2026 11:22

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 22-4, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: THANH THÙY

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định chỉ định ông Cao Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM và ông Phan Nguyên Bình, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM đã kiện toàn. Theo ông, Đảng bộ các cơ quan Đảng có vai trò quan trọng trong quản lý các tổ chức Đảng, tham mưu và quyết định đến chất lượng hoạt động của Đảng bộ TP.HCM.

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM chúc mừng các cán bộ. Ảnh: THANH THÙY

Ông đề nghị các nhân sự mới cần tăng cường trách nhiệm trong thảo luận, quyết định những vấn đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo thẩm quyền; tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để giúp Đảng ủy các cơ quan Đảng TP hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Lê Quốc Phong cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành công việc.