Đây không phải lần đầu tiên dư luận rúng động chuyện trẻ ở trường bị bạo hành. Những vụ tương tự khác tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Ninh… trong vài năm nay cho thấy nỗi bất an của phụ huynh là có thật và nỗi bất an ấy đang thành một xu hướng tâm lý phổ biến khi “giao trẻ cho cô”.



Việc xử lý những nơi ấy đã được cơ quan chức năng thực hiện, song dường như tính răn đe, làm gương không mấy phát huy tác dụng vì toàn chạy theo giải quyết hậu quả. Tâm trạng bàng hoàng, lo lắng, thất vọng, đau xót, phẫn nộ luôn có cơ hội lặp lại với bất cứ bậc cha mẹ nào mỗi khi xuất hiện thêm clip cô “tập võ” với trẻ.

Làm thế nào để chặn những cú đạp, đá, tát, dốc ngược đầu…? Câu trả lời là: Trước tiên, mong cô sáng sớm không bị con hờn, chồng giận. Tiếp đó, đội mũ bảo hiểm, nếu trang bị bộ giáp như siêu nhân càng tốt. Đặc biệt, trên mũ phải ghi “Cô ơi, cô uýnh con là cô đang tát vào trách nhiệm chính mình”...”.

Mang bài văn lên nộp, thằng Tèo lo sốt vó vì chưa kịp trang bị mũ.