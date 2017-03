Chủ tịch Quốc hội lần đầu tiên trả lời chất vấn

Đó là nội dung một trong những câu hỏi của đại biểu (ĐB) Trần Du Lịch vừa được Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng trả lời tại phiên chất vấn sáng nay 18-11.

Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch QH đăng đàn phiên chất vấn để trả lời câu hỏi của ĐBQH trong vai trò là chức danh do QH bầu ra.



Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.

Trả lời câu hỏi trên, Chủ tịch QH nói: “Tôi nhớ luật liên quan đến bồi thường đã giải thích rất rõ. Lỗi nào do cá nhân, lỗi nào do cá nhân nhưng cố ý, lỗi nào do trình độ năng lực, lỗi nào do công tác xét xử, từ điều tra đến truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng có phần việc khác nhau, luật đã có phần việc như vậy rồi. Khi xem xét xử quyết định bồi thường là do tòa án. Tòa án sẽ phân định”.

Theo Chủ tịch QH, quy định pháp luật đến nay đều nói rõ trách nhiệm cụ thể từng tổ chức, cá nhân. Trong cá nhân có phân biệt cụ thể từng trường hợp. "Nếu cố ý làm sai thì thậm chí phải xử lý hình sự chứ không phải chỉ bồi thường" - ông Hùng nói và cũng khẳng định quy định pháp luật về vấn đề này hiện khá rõ ràng, chưa cần đề xuất bổ sung.

ĐB Trần Du Lịch cũng đặt vấn đề: Quy trình ban hành luật của ta chưa tốt, đến nay chủ yếu do Chính phủ đề xuất. Có những việc nói mãi nhưng Chính phủ chưa đề xuất, ví dụ Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho đến nay trên 90% luật do Chính phủ xây dựng”.

Chủ tịch QH nói quy trình làm luật hiện hành quy định nhiều chủ thể (như ĐBQH, ủy ban, Hội đồng Dân tộc, Chính phủ, Chủ tịch nước, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao và các cơ quan tổ chức chính trị xã hội khác) đều có quyền đề xuất làm luật. Trong đó, Chính phủ là một chủ thể có thẩm quyền nghiên cứu đề xuất trình luật để QH ban hành.

“Đây là chủ thể quan trọng vì Chính phủ là cơ quan hành pháp. Trong hành pháp, thực tiễn cuộc sống đòi hỏi cơ quan hành pháp, người điều hành nắm được thực tiễn, yêu cầu công tác quản lý để trình QH ban hành. Từ đó thực hiện nhiệm vụ QH giao tốt hơn. Đây là chủ thể chính. Các chủ thể khác vẫn có đề xuất. Còn đề xuất từ cá nhân quy trình đã quy định nhưng cho đến nay chưa có ĐB nào đề xuất sáng kiến một luật nào cả” - Chủ tịch QH nói.

“Quy trình chúng ta rất rộng, rất dân chủ, đặt trách nhiệm rất cao vào các cơ quan tổ chức. Hơn nữa khi làm luật chúng ta lấy ý kiến nhân dân cũng là hình thức dân chủ toàn dân rồi...” - Chủ tịch QH nói và cho rằng về mặt luật pháp không cần bổ sung gì chỉ cần thực hiện tốt quy trình làm luật hiện hành.